Кабулов будет наблюдателем при подписании соглашения США с талибами

ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в качестве наблюдателя примет участие в подписании соглашения между США и афганским движением "Талибан" , которое пройдет в катарской столице Дохе 29 февраля, сообщили в среду РИА Новости в посольстве России в Катаре.

Ранее госдепартамент США сообщил в заявлении от имени госсекретаря Майка Помпео, что США готовятся подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля. Представитель политофиса "Талибана" в Дохе Сухейль Шахин сообщил, что подписание пройдет в Катаре 29 февраля в присутствии представителей других стран и организаций в качестве наблюдателей.

"Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов приедет на церемонию подписания соглашения между США и "Талибан" в Катар в качестве наблюдателя", - отметили в посольстве.

США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.