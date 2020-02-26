Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T19:17+0300
https://ria.ru/20200226/1565249231.html
Кабулов будет наблюдателем при подписании соглашения США с талибами
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564387867_0:0:2685:1511_1036x0_80_0_0_a47217fd4782bf11074f588f3d5bb219.jpg
РИА Новости

Кабулов будет наблюдателем при подписании соглашения США с талибами

19:17 26.02.2020
741
© РИА Новости / Александр НатрускинСпециальный представитель Президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Специальный представитель Президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
© РИА Новости / Александр Натрускин
ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в качестве наблюдателя примет участие в подписании соглашения между США и афганским движением "Талибан", которое пройдет в катарской столице Дохе 29 февраля, сообщили в среду РИА Новости в посольстве России в Катаре.
Ранее госдепартамент США сообщил в заявлении от имени госсекретаря Майка Помпео, что США готовятся подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля. Представитель политофиса "Талибана" в Дохе Сухейль Шахин сообщил, что подписание пройдет в Катаре 29 февраля в присутствии представителей других стран и организаций в качестве наблюдателей.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
25 февраля, 19:27
Пакистан примет участие в подписании соглашения между США и талибами
"Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов приедет на церемонию подписания соглашения между США и "Талибан" в Катар в качестве наблюдателя", - отметили в посольстве.
США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.
В середине января сообщалось, что талибы передали Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней. Представитель политофиса талибов в Катаре подтвердил возобновление переговоров между афганским радикальным движением и американской делегацией во главе с Халилзадом.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
18 февраля, 14:34
Кабул надеется на поддержку Россией соглашения Афганистана с талибами
050000
Обсудить 0
Замир КабуловАфганистанДохаТалибанСШАВ мире
Рекомендуем
Работник моет окно офисного здания в деловом районе Пекина
WSJ признала, что статья о Китае была ошибочной, но не извинилась
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
США призвали Афганистан стремиться к окончанию войны с "Талибаном"
Международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Из Израиля из-за коронавируса эвакуировали более 400 южнокорейцев
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Инаугурацию президента Афганистана перенесли на 9 марта
Туристы в медицинских масках на площади Святого Марко в Венеции. 24 февраля 2020
На грани истерии: страх перед коронавирусом меняет жизнь европейцев
Видео Минобороны о работе бойцов ССО
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян рассказала о реакции французов на переход Алена Жюйе на RT
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона обеспокоен "региональным доминированием" России
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым
Военнослужащий ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018
Киев призвал не нарушать перемирие в Донбассе
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал сократить число американских военных в Афганистане
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
"Крым был бы наш": на украинском ТВ поспорили из-за русского языка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния