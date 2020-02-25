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Помпео назвал условие подписания соглашения с талибами
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РИА Новости

Помпео назвал условие подписания соглашения с талибами

17:53 25.02.2020 (обновлено: 18:04 25.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. США подпишут соглашение с движением "Талибан" о выводе войск 29 февраля, если режим сокращения насилия будет соблюдаться, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Этого будет нелегко добиться, мы должны воспользоваться моментом. Сейчас у нас семидневное сокращение насилия, этот период наступил 22 февраля, ...только если он будет успешным, мы подпишем соглашение США с "Талибаном" 29 февраля или примерно в это время. Оно включает время выполнения условий и вывод войск по фазам, а также начало межафганских переговоров", - сказал Помпео журналистам в госдепартаменте.
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Майк ПомпеоАфганистанСШАВ мире
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