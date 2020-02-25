Помпео назвал условие подписания соглашения с талибами

"Этого будет нелегко добиться, мы должны воспользоваться моментом. Сейчас у нас семидневное сокращение насилия, этот период наступил 22 февраля, ...только если он будет успешным, мы подпишем соглашение США с "Талибаном" 29 февраля или примерно в это время. Оно включает время выполнения условий и вывод войск по фазам, а также начало межафганских переговоров", - сказал Помпео журналистам в госдепартаменте.