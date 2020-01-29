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2020-01-29T09:50+0300
https://ria.ru/20200129/1563998336.html
В Афганистане тринадцать силовиков погибли при нападении талибов
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РИА Новости

В Афганистане тринадцать силовиков погибли при нападении талибов

09:50 29.01.2020
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция в Афганистане
Полиция в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Полиция в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан" напали на военных и полицейских в северной провинции Афганистана Кундуз, в результате чего 13 человек погибли и 12 пострадали, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на местные власти.
Талибы совершили нападение на силовиков в центре уезда Дашт-и-Арчи (Dasht-e-Archi) в ночь на среду. Боевики убили 12 военных и одного полицейского, также они ранили четверых правоохранителей и восьмерых военнослужащих.
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Представитель совета провинции сообщил СМИ, что три военных на данный момент числятся пропавшими без вести.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Исламское государствоАфганистанТалибанВ мире
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