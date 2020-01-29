В Афганистане тринадцать силовиков погибли при нападении талибов

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Боевики радикального движения " Боевики радикального движения " Талибан" напали на военных и полицейских в северной провинции Афганистана Кундуз, в результате чего 13 человек погибли и 12 пострадали, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на местные власти.

Талибы совершили нападение на силовиков в центре уезда Дашт-и-Арчи (Dasht-e-Archi) в ночь на среду. Боевики убили 12 военных и одного полицейского, также они ранили четверых правоохранителей и восьмерых военнослужащих.

Представитель совета провинции сообщил СМИ, что три военных на данный момент числятся пропавшими без вести.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.