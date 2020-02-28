Межгосударственные отношения Турции и Сирии

Отношения Турции с Сирией на протяжении почти всего времени, после того как территорию Сирии официально покинули французские военные и государство перестало быть подмандатным, являются напряженными. Основными точками напряженности в двусторонних отношениях стран были территориальная проблема, проблема распределения вод Тигра и Евфрата, а также курдский вопрос.

После распада Османской империи вся нынешняя территория Сирии находилась в то время под французским мандатом от Лиги наций. В 1938 году в связи с обострением международной обстановки Франция согласилась на ввод на территорию Александретты (по-турецки Искендерун) турецких войск. Под давлением Англии Франция дала окончательное согласие на присоединение Александреттского санджака (Хатая) к Турции, подписав одновременно франко-турецкую декларацию о взаимной помощи в районе Средиземного моря. К осени 1940 года с этой территории были депортированы или эмигрировали армяне, арабы, французы, курды, греки, друзы. Таким образом Турция получила стратегический регион в Средиземноморье, в порты которого (Искендерун, Дортиёл) и в близлежащие порты Джейхан и Юмурталык были проложены в 1970-х – начале 2000-х высокомощные нефтепроводы. Дамаск до сих пор официально не признает этого перехода, закрашивая на картах регион Хатай в цвет Сирии.

В 1980-е года камнем преткновения между Турцией, Сирией и Ираком стал вопрос распределения водных ресурсов. До 1983 года Турция имела на Евфрате ГЭС "Кебан" (Keban Barajı) и "Каракайа" (Karakaya Barajı), впоследствии был выдвинут новый, масштабный комплекс под названием Güneydoğu Anadolu Projesi ("Проект Юго-Восточной Анатолии"). Он вызвал серьезные опасения у Сирии и Ирака. Соседи в качестве возможных проблем приводили будущие качественные и количественные изменения, в то время как Турция поддерживала идею о более экономичном использовании воды, независимости от погодных условий и увеличении разновидностей земледельческих культур ввиду неизбежной перемены климата.

В конце 1980-х годов в Сирии проводились реформы по преодолению дефицита внешней торговли посредством увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции и вблизи Евфрата располагались обширные сельскохозяйственные поля. В этой связи строительство многочисленных оросительных каналов, ГЭС, водохранилищ становилось серьезной помехой на пути достижения поставленной цели. Главным требованием Сирии было сохранение объемов поступающих на ее территорию вод. Для решения конфликта в 1987 году был подписан Протокол о сотрудничестве в сфере экономики (TCS). Статья 6 этого документа обязывала Турцию пропускать в Сирию воду объемом 500 кубических метров в секунду, и в случае снижения порога турецкая сторона брала обязательство восполнять полученную разницу в следующем месяце (TCS). Несмотря на многочисленные переговоры, до сих пор три стороны не могут прийти к компромиссу в данном вопросе.

В конце XX века особое место в турецко-сирийских двусторонних отношениях стала занимать курдская проблема. Со второй половины XX века до 1998 года Сирия поддерживала Рабочую партию Курдистана (РПК), разрешала ей размещать тренировочные лагеря на своей территории. Лидер РПК Абдулла Оджалан до 1998 года жил в Дамаске. С 1996 года Анкара требовала от Дамаска прекратить поддерживать РПК, отношения между Сирией и Турцией все больше накалялись. В октябре 1998 года политический кризис между двумя государствами достиг своего апогея. Турция начала стягивать войска к турецко-сирийской границе. В ответ Сирия сосредоточила свои войска в 30-40 километрах от турецкой границы и разместила 36 из 120 ракет Scud-S в 55 километрах от границы. Тем не менее военной эскалации удалось избежать.

В октябре 1998 года в Адане Турция и Сирия подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

В соответствии с этим соглашением на сирийской территории были закрыты несколько баз и тренировочных лагерей РПК, блокированы счета ее функционеров. Дамаск также выдворил лидера РПК Оджалана за пределы государства.

Отношения Анкары и Дамаска стали налаживаться, страны обменивались визитами на высшем уровне. В начале января 2004 года сирийский президент Башар Асад впервые после обретения Сирией независимости посетил с официальным визитом Турцию. 13 апреля 2005 года состоялся официальный визит президента Турции Ахмета Недждета Сезера в Сирию.

Обе страны подписали целый ряд документов, которые в короткий срок составили договорно-правовую базу их отношений. Это соглашения о взаимной защите инвестиций, избежании двойного налогообложения, сотрудничестве таможенных служб, а также в области здравоохранения, развития железнодорожного, воздушного и морского транспорта. Кроме того, были подписаны протоколы о взаимодействии в энергетике, жилищном строительстве, туризме, перевозке грузов и др. Сирия стала первым арабским государством, которое подписало с Турцией Соглашение о создании зоны свободной торговли.

Однако с началом сирийского конфликта в 2011 году ситуация ухудшилась . В августе 2011 года было приостановлено действие всех соглашений между двумя странами. Той же осенью сирийские военные обстреляли автобус с турецкими паломниками, ехавшими из Мекки. В марте 2012 года в Дамаске было закрыто посольство Турции.

Серьезное напряжение в отношениях Анкары и Дамаска наблюдалось с июня 2012 года, после того как сирийская армия сбила турецкий самолет F-16, заявив, что истребитель нарушил воздушное пространство. В ответ на это правительство Турции решили увеличить военный контингент на границе. Наблюдалась напряженность в приграничных территориях

Турция вошла в возглавляемую США международную антитеррористическую коалицию в Сирии. США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), действуют без согласия официальных властей страны. В 2016-2019 годах Турция провела на территории Сирии несколько несогласованных с Дамаском операций.

В январе 2018 года началась вторая операция турецкой армии в Сирии против курдов "Оливковая ветвь". Она проводилась в районе города Африн, расположенного в западной части Сирийского Курдистана. К началу наступления Анкару подтолкнуло заявление Вашингтона о планах расположить курдский вооруженный корпус вдоль границы САР и Турции. Турецкие официальные лица заявили, что операция проводится "в рамках международного права" с соблюдением территориальной целостности Сирии. В свою очередь, сирийские власти квалифицировали действия турецкой армии в январе 2018 года как агрессию и нарушение суверенитета Сирии. К 10 марта 2018 года под контроль группировки Свободной сирийской армии и турецких ВС перешла вся приграничная полоса территории Африна, а также ряд крупных городов, в том числе Раджу, Бюльбюль и Джандарис. Итогом операции стало закрепление турецких сил в этом районе.

9 октября 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ).

Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

По мнению официальной Анкары, у "Источника мира" было юридическое обоснование – Аданское соглашение, подписанное Турцией и Сирией в 1998 году. Согласно ему, турецкое руководство может ввести свои войска на сирийскую территорию, если усилия Дамаска по борьбе с незаконными курдскими формированиями окажутся недостаточными.

17 октября США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.

22 октября Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере страны.

Турция, наряду с Россией и Ираном, является с 2016 года гарантом перемирия в Сирии. В сентябре 2017 года по итогам международной встречи по Сирии в Астане (ныне Нур-Султан) было объявлено о создании зон деэскалации в Сирии: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска – в районе Восточной Гуты, на границе Сирии с Иорданией – в провинции Дераа, а также в провинции Идлиб.

Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска . Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещенная в России).

После освобождения крупных городов Сирии в 2016-2017 годах населенные пункты Идлиба стали пристанищем для "умеренных" и радикальных группировок.

В сентябре 2018 года Россия и Турция подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В документ говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года.

Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.

В конце января 2020 года сирийская армия начала наступление в провинциях Идлиб и Алеппо, где террористы ежедневно обстреливали жилые кварталы. При этом Анкара обвиняла Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причиной нестабильности стали действия террористов.

Российский МИД назвал одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Как отмечал глава ведомства Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства (в частности, не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов).

27 февраля 2020 года ситуация в Идлибе обострилась после того, как террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 33 турецких военных, более 30 человек получили ранения. При этом российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.

После начала сирийского конфликта Турция столкнулась с сотнями тысяч беженцев из Сирии и других стран региона. Часть из них стремилась осесть в Турции, другие использовали ее как транзитную страну. Турция стала мировым лидером по приему беженцев. По данным на июнь 2019 года в стране проживает более четырех миллионов беженцев, из них 3,6 миллиона сирийцы.

В марте 2016 года главы государств и правительств стран-членов ЕС согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".

Данное соглашение подразумевало выделение Турции финансовой помощи в размере шести миллиардов евро. По данным на июль 2019 года Турция получила 5,6 миллиарда евро.

28 февраля 2020 года СМИ сообщили , что Турция после инцидента с гибелью своих солдат в Идлибе решила больше не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу. Решение было принято на экстренном совещании вечером 27 февраля под руководством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ожидании нового потока беженцев в связи с обострением обстановки в Идлибе турецкая полиция, береговая охрана и пограничная служба получили указания не сдерживать сирийских мигрантов на наземных и морских пограничных пунктах.

* Террористическая организация, запрещена в России