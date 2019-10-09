Эрдоган объявил о начале турецкой военной операции в Сирии

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и "Исламского государства"*.

"Наши цели — уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на наших южных границах. <...> Операция "Источник мира" нейтрализует террористические угрозы в отношении Турции и приведет к созданию безопасной зоны, способствующей возвращению сирийских беженцев в свои дома. Мы сохраним территориальную целостность Сирии и освободим народ региона от тисков террористов", — написал глава государства в Twitter.

Как сообщает сирийское Гостелевидение, турецкая армия нанесла авиаудары по городу Рас-эль-Айн на северо-западе провинции Хасеке, также атаке подверглись деревня аль-Маджрафа в окрестностях города и позиции SDF в деревнях аль-Машрафа и Харбат аль-Банат.

По данным телеканала Ikhbariya, наблюдается отток беженцев из Рас-эль-Айн.

Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" в ответ обстреляли турецкие приграничные города Нусайбин и Джейланпынар, а также позиции ВС Турции напротив сирийского города аль-Маликия в провинции Хасеке.

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни.

Президент отметил, что главными целями Анкары станут очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение сирийских беженцев, которых Турция "не может бесконечно содержать".

Вашингтон, в свою очередь, отказался участвовать в военной операции Анкары и объявил о выводе войск. Как подчеркнули представители арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил", тем самым США нарушили договоренности с курдскими формированиями.

Официальный Дамаск неоднократно осуждал оккупационную политику Турции на севере Сирии.