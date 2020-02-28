Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T17:05+0300
https://ria.ru/20200228/1565335912.html
Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564786571_0:306:2936:1958_1036x0_80_0_0_369d3c6b680de672fb17c6a78851caa6.jpg
РИА Новости

Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации в Идлибе

15:40 28.02.2020 (обновлено: 17:05 28.02.2020)
32171
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с постоянными членами Совета безопасности
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с постоянными членами Совета безопасности
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию в сирийском Идлибе, сообщили в Кремле.
Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, члены Совбеза крайне обеспокоены "резкой эскалацией обстановки" на севере Сирии, к которой привели участившиеся атаки террористов против правительственных войск.
Участники совещания отметили, что турецкие военные в Идлибе погибали исключительно вне наблюдательных постов, подчеркнул представитель Кремля.

"Ни один из турецких военных на этих постах не только не пострадал, но и не был подвергнут опасности. Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических бандформирований, среди которых, кстати говоря, присутствуют многочисленные иностранные наемники, в том числе и граждане бывшего Советского Союза. О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала".

Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Дмитрий Песков
Он добавил, что российская сторона сделала все необходимое для обеспечения безопасности турецких военнослужащих на наблюдательных постах.
Как проинформировали президента члены Совбеза, российские представители в Анкаре ведут переговоры по деэскалации в Идлибе.
Помимо этого, Москва рассчитывает, что власти Турции примут все необходимые меры для обеспечения безопасности российских загранучреждений и граждан в стране, заключил пресс-секретарь президента.
Освобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
Вчера, 15:28Сказано в эфире
Эксперт оценил предложение Турции о бесполетной зоне в ИдлибеТурция заявила о необходимости создания бесполетной зоны над сирийским Идлибом. Эксперт Андрей Чупрыгин в эфире радио Sputnik предположил, зачем Анкаре нужна такая зона.

Обострение в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 турецких военных, более 30 человек получили ранения. При этом российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 13:37Обострение ситуации в Идлибе
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
В конце января сирийская армия начала наступление в провинциях Идлиб и Алеппо, где террористы ежедневно обстреливали жилые кварталы. При этом Анкара обвиняла Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причиной нестабильности стали действия террористов.
Российский МИД назвал одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Как отмечал глава ведомства Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства (в частности, не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов).
*Запрещенная в России террористическая организация.
Сирийские боевики заряжают орудие в провинции Идлиб
Вчера, 12:26Обострение ситуации в Идлибе
Министр обороны Турции заявил о ликвидации более 300 сирийских военных
337175101925
Обсудить 33
Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Дмитрий МедведевСовет Федерации РФГосдума РФСовет Безопасности РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вячеслав ВолодинДмитрий ПесковВладимир ПутинАлександр БортниковРоссия
Популярные комментарии
Меня удивляет мягкая риторика нашего государства. Турки откровенно воюют на стороне террористов, не только вооружая их. И мы извиняемся за замес ИГ вместе с турками. Конечно, мы же друзья. Эрдоган поставил в позу Россию, а мы боимся дать ему пинка. Да ни куда Эрдоган без нас не денется. Газ нужен, АЭС строить нужно, туристы наши, сбыт ширпотреба.
28 февраля, 16:38
jozef_s
55031022
РОссия выполняет свои обязательства Турция этого не делает..АЭС строится за счёт турции и бюджет России никакого отношения к строительству не имеет...Реальность другая а не интернетная как у вас...
28 февраля, 16:36
Сила В Правде
55010010
Рекомендуем
Освобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
Что говорят об обострении в Идлибе в России и мире
Поддерживаемые Турцией сирийские боевики в городе Серакиб в провинции Идлиб
Ждать ли вмешательства НАТО в Сирии
Сирийские боевики заряжают орудие в провинции Идлиб
Министр обороны Турции заявил о ликвидации более 300 сирийских военных
Виталий Ромас
В ЛНР задержали стрингера МИА "Россия сегодня"
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Девушки в китайском квартале в Чикаго, Иллинойс
Вирус стал оружием, которое обрушит империю
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
Адмирал Кравченко объяснил отправку фрегатов с "Калибрами"
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
В Минобороны рассказали об инциденте с турецкими военными в Идлибе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Цифровое будущее глобальной экономики
Аналитики Morgan Stanley рассказали, что будет с российской экономикой
Золотые слитки
Россия увеличила экспорт золота в 2019 году в 8,4 раза
Президент России Владимир Путин
Путину сообщили о российской группе, ведущей переговоры по Идлибу
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне
В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Турецкий министр принял командование операцией против сирийской армии
Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе Хмеймим в Сирии
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
Лента новостейМолния