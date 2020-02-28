Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации в Идлибе

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с постоянными членами Совета безопасности

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Совета безопасности ситуацию в сирийском Идлибе , сообщили в Кремле. Владимир Путин обсудил с постоянными членамиситуацию в сирийском, сообщили в Кремле.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, члены Совбеза крайне обеспокоены "резкой эскалацией обстановки" на севере Сирии, к которой привели участившиеся атаки террористов против правительственных войск.

Участники совещания отметили, что турецкие военные в Идлибе погибали исключительно вне наблюдательных постов, подчеркнул представитель Кремля.

"Ни один из турецких военных на этих постах не только не пострадал, но и не был подвергнут опасности. Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических бандформирований, среди которых, кстати говоря, присутствуют многочисленные иностранные наемники, в том числе и граждане бывшего Советского Союза. О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала". Дмитрий Песков

Он добавил, что российская сторона сделала все необходимое для обеспечения безопасности турецких военнослужащих на наблюдательных постах.

Как проинформировали президента члены Совбеза, российские представители в Анкаре ведут переговоры по деэскалации в Идлибе.

Помимо этого, Москва рассчитывает, что власти Турции примут все необходимые меры для обеспечения безопасности российских загранучреждений и граждан в стране, заключил пресс-секретарь президента.

Обострение в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь. По информации российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали и турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 33 турецких военных, более 30 человек получили ранения. При этом российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности.

В конце января сирийская армия начала наступление в провинциях Идлиб и Алеппо, где террористы ежедневно обстреливали жилые кварталы. При этом Анкара обвиняла Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причиной нестабильности стали действия террористов.

Российский МИД назвал одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Как отмечал глава ведомства Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства (в частности, не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов).