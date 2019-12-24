В Турции заявили, что курдские формирования остаются на севере Сирии

АНКАРА, 24 дек - РИА Новости. Глава минобороны Турции Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что члены курдских формирований пока не полностью покинули районы на севере Сирии , откуда они должны были уйти по соглашениям Турции с Россией и США.

"В результате операции "Источник мира" сформирована зона безопасности, которая была очищена от террористов. Мы координировали свою деятельность, выполняя договоренности с американцами и россиянами. Эта координация сейчас продолжается, особенно с российской стороной. Наши коллеги отслеживают ситуацию днем и ночью и знают, что террористы все еще находятся на западе и востоке от этой зоны", - цитирует Акара телеканал A Haber

Глава минобороны отметил, что в настоящее время турецкая делегация находится в Москве, "она обсуждает эти вопросы". "С другой стороны, наши коллеги на земле также имеют различные контакты", - добавил Акар.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что его страна работает с Россией, чтобы предотвратить атаки сирийской правительственной армии в Идлибе, и Москву с этой целью посетит турецкая делегация. В понедельник телеканал TRТ сообщил, что турецкая делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом, в состав которой вошли представители министерства обороны и разведывательной службы, обсудила на переговорах в Москве ситуацию в сирийском Идлибе и Ливии.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.