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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-24T11:44+0300
https://ria.ru/20191224/1562764601.html
В Турции заявили, что курдские формирования остаются на севере Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156274/19/1562741988_0:290:2784:1856_1036x0_80_0_0_4cb610b8593a0a2da1acf9bb3e24e0f8.jpg
РИА Новости

В Турции заявили, что курдские формирования остаются на севере Сирии

11:44 24.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийский ополченец в освобожденном от боевиков поселке Сукейя в провинции Идлиб
Сирийский ополченец в освобожденном от боевиков поселке Сукейя в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 24 дек - РИА Новости. Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что члены курдских формирований пока не полностью покинули районы на севере Сирии, откуда они должны были уйти по соглашениям Турции с Россией и США.
"В результате операции "Источник мира" сформирована зона безопасности, которая была очищена от террористов. Мы координировали свою деятельность, выполняя договоренности с американцами и россиянами. Эта координация сейчас продолжается, особенно с российской стороной. Наши коллеги отслеживают ситуацию днем и ночью и знают, что террористы все еще находятся на западе и востоке от этой зоны", - цитирует Акара телеканал A Haber.
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Глава минобороны отметил, что в настоящее время турецкая делегация находится в Москве, "она обсуждает эти вопросы". "С другой стороны, наши коллеги на земле также имеют различные контакты", - добавил Акар.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что его страна работает с Россией, чтобы предотвратить атаки сирийской правительственной армии в Идлибе, и Москву с этой целью посетит турецкая делегация. В понедельник телеканал TRТ сообщил, что турецкая делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом, в состав которой вошли представители министерства обороны и разведывательной службы, обсудила на переговорах в Москве ситуацию в сирийском Идлибе и Ливии.
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США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииХулуси АкарТурцияСирияВ мире
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