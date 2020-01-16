Источник: в Сирии шесть человек погибли при взрыве

АНТАКЬЯ (Турция), 16 янв - РИА Новости. Шесть человек погибли, еще 13 получили ранения в результате подрыва заминированного автомобиля в городе Сулюк на северо-востоке Сирии в четверг, сообщил РИА Новости источник в оппозиционной "Свободной сирийской армии" (ССА).
Взрыв прогремел у штаб-квартиры ССА, сообщил источник.
"Погибли шестеро человек - двое турецких офицеров и четверо бойцов ССА", - уточнил он. Также 13 человек пострадали.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября прошлого года объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере страны.
*Запрещенная в России террористическая организация