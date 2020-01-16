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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-16T18:01+0300
https://ria.ru/20200116/1563509927.html
Источник: в Сирии шесть человек погибли при взрыве
https://cdn21.img.ria.ru/images/149429/20/1494292064_0:80:1255:786_1036x0_80_0_0_ed3ba4fc275644ea40550173a8cff5d2.jpg
РИА Новости

Источник: в Сирии шесть человек погибли при взрыве

18:00 16.01.2020 (обновлено: 18:01 16.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМашины "Скорой помощи" в Сирии
Машины Скорой помощи в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Машины "Скорой помощи" в Сирии. Архивное фото
АНТАКЬЯ (Турция), 16 янв - РИА Новости. Шесть человек погибли, еще 13 получили ранения в результате подрыва заминированного автомобиля в городе Сулюк на северо-востоке Сирии в четверг, сообщил РИА Новости источник в оппозиционной "Свободной сирийской армии" (ССА).
Взрыв прогремел у штаб-квартиры ССА, сообщил источник.
"Погибли шестеро человек - двое турецких офицеров и четверо бойцов ССА", - уточнил он. Также 13 человек пострадали.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября прошлого года объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере страны.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Террористы атаковали гуманитарные коридоры в Идлибе и Алеппо
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииСвободная сирийская армияТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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