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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-28T02:36+0300
https://ria.ru/20200228/1565304481.html
СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
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РИА Новости

СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу

02:08 28.02.2020 (обновлено: 02:36 28.02.2020)
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© Фото : Pixabay / Şinasi MüldürСтамбул
Стамбул
© Фото : Pixabay / Şinasi Müldür
Стамбул. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Турция после инцидента с гибелью своих солдат в Идлибе решила больше не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный источник в турецком правительстве.
Сообщается, что решение было принято на экстренном совещании вечером в четверг под руководством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Встреча состоялась после сообщений о гибели 22 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов ВВС Сирии.
По словам источника, в ожидании нового потока беженцев в связи с обострением обстановки в Идлибе турецкая полиция, береговая охрана и пограничная служба получили указания не сдерживать сирийских мигрантов на наземных и морских пограничных пунктах.
Сирийские беженцы проживают на данный момент в различных странах, наибольшее их число в соседних с Сирией Ливане, Турции, Иордании. Так, в одной только Турции находятся около 3,6 миллиона беженцев.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
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Турция продолжает поддержку боевиков в Идлибе ударами по военным Сирии
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