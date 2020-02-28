СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Турция после инцидента с гибелью своих солдат в Идлибе решила больше не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный источник в турецком правительстве.

Сообщается, что решение было принято на экстренном совещании вечером в четверг под руководством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Встреча состоялась после сообщений о гибели 22 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов ВВС Сирии.

По словам источника, в ожидании нового потока беженцев в связи с обострением обстановки в Идлибе турецкая полиция, береговая охрана и пограничная служба получили указания не сдерживать сирийских мигрантов на наземных и морских пограничных пунктах.

Сирийские беженцы проживают на данный момент в различных странах, наибольшее их число в соседних с Сирией Ливане, Турции, Иордании. Так, в одной только Турции находятся около 3,6 миллиона беженцев.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".