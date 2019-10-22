Эрдоган сообщил, что детально проинформировал Путина об операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

СОЧИ, 22 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что детально проинформировал президента России Владимира Путина о турецкой операции в Сирии.

"Сегодня с уважаемым президентом в основном затронули все события, связанные с операцией "Источник мира". Уважаемому Путину я очень широко рассказал, что основной задачей этой операции является ликвидация террористической организации YPG и обеспечение возвращения сирийских беженцев", - сказал Эрдоган после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.