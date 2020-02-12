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"Власти скрывают": правда об ударе Ирана по военной базе США
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РИА Новости

"Власти скрывают": правда об ударе Ирана по военной базе США

08:00 12.02.2020
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© AP Photo / Qassim Abdul-ZahraПоследствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
© AP Photo / Qassim Abdul-Zahra
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Поступила очередная корректировка данных о количестве пострадавших при ракетном ударе Ирана по американской базе в Ираке в начале года. Пресс-служба Пентагона сообщила, что минимум 109 военнослужащих США получили контузии.
Тут стоит напомнить хронологию событий.
В ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции атаковал авиабазу Эйн-аль-Асад на западе Ирака, где дислоцирован американский военный контингент. Это стало ответом Ирана на убийство генерала Касема Сулеймани.
Сразу после произошедшего Пентагон взял паузу для оценки ущерба и понесенных потерь.
Американские солдаты в Ираке
8 января, 03:35Конфликт США и Ирана
Пентагон: данных о пострадавших или разрушениях на базе США пока нет
Параллельно в штатовское медиаполе активно вбрасывались инсайды со ссылками на осведомленные источники в администрации и Минобороны США, что американские военные в результате иранской акции не пострадали. Этим занимались как консервативный протрамповский Fox News, так и либеральный антитрамповский CNN. Через The Washington Post запустили информацию, что иранцы целенаправленно выверяли удар, стремясь избежать нанесения серьезного ущерба.
Первая официальная реакция последовала через десять дней — 17 января, когда Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило опубликованный изданием Defence One инсайд, что при обстреле пострадали 11 американских военных.
Двадцать второго января CENTCOM объявил, что с базы в Ираке в медицинское учреждение в Германии доставлены еще раненые. А 24 января официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что в общей сложности пострадали 34 военнослужащих США, получившие контузии и травмы головного мозга.
Пентагон
24 января, 20:07Конфликт США и Ирана
США назвали число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
Двадцать девятого января другой представитель Минобороны, Томас Кэмпбелл, уточнил, что контуженных — 50 человек. А 31 января признались в 64 пострадавших.
И вот спустя еще десять дней очередная коррекция — 109 травмированных.
Уточнили, что 76 человек уже вернулись к исполнению обязанностей. Таким образом, больше 30 продолжают лечение. Закономерно возникают подозрения, что речь идет о более тяжелых травмах. Да и официальная оговорка про "минимум" 109 пострадавших недвусмысленно намекает на то, что цифры могут еще увеличиться.
Причины, по которым Вашингтон постепенно раскрывает реальные масштабы потерь (пусть пока только санитарных), понятны: они слишком велики, чтобы их можно было утаить в современном "информационно проницаемом" мире. Рано или поздно истинные данные утекли бы из-под грифа секретности и вызвали бы политический скандал внутри Америки, тем более что этим очень удобно приложить Трампа во время избирательной кампании. Вместо этого информацию шаг за шагом обнародуют по мере остывания актуальности и общественного интереса к теме — профессиональное и очень "техничное" решение.
Проблема только в том, что работает это краткосрочно и точечно — в интересах конкретных фигур в Вашингтоне здесь и сейчас. В стратегической же перспективе такое решение наносит Соединенным Штатам дополнительный ущерб, причем как на международной арене, так и внутри страны.
В первые дни после ракетного удара Ирана американцам удалось создать впечатление, что тот носил имитационный характер. Это довольно распространенная для многих государств практика формирования образа силы и готовности к решительным действиям, но без нанесения реального ущерба конкурирующей державе.
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
Вчера, 14:48Конфликт США и Ирана
США скрывают информацию о жертвах иранской атаки, считают в КСИР
Американцы, кстати, этим приемом тоже весьма активно пользуются. Таковым был, например, их ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в апреле 2017 года. Сирийская армия понесла там потери и в людях, и в технике, но всем было очевидно, что главный адресат акции — Москва, поскольку российская авиация использовала Шайрат как аэродром подскока.
На этот раз у мира первоначально сложилось мнение, что удар по базе в Ираке стал для Тегерана способом сохранить лицо — вроде как ответили на убийство генерала, но на самом деле не пошли на эскалацию со Штатами.
Теперь же выясняется, что ответ был более чем реальным.
Хуже того: получается, что США тогда, месяц назад, просто струсили, скрыв от мира истинное положение дел и спустив в итоге ситуацию на тормозах. При этом понятно, что если бы у них была возможность, то они вбомбили бы Тегеран в каменный век за столь большие потери среди американских военнослужащих.
Вот только такой возможности у них, очевидно, нет.
Зато мир получил наглядный пример, что можно пойти на "горячую" конфронтацию с американцами, нанести им существенные потери — и остаться безнаказанным. Откровенно говоря, не слишком хорошая новость для слабеющего гегемона.
Для внутренней политики США вся эта история также грозит неприятными последствиями.
Современный информационный поток действительно слишком насыщенный и быстрый. Постепенное раскрытие неудобной правды через ее замыливание и размывание в стремительно обновляемой повестке позволяет смягчать нежелательные политические последствия.
Флаг Ирана. Архивное фото
7 февраля, 23:39
В Генштабе Ирана заявили о нанесении "серьезного урона" силам США
Вот только долгосрочный итог подобной политики — стратегическое падение доверия общества к официальной информации и СМИ. Полагать, что люди не замечают происходящего и не откладывают в голове выводы, — большая ошибка.
Самое удивительное, что перед глазами США есть пример СССР, где практика сокрытия информации от общества привела к глубокому расколу между властью и людьми, тотальному недоверию граждан к государству. Последствия, кстати, Россия разгребает до сих пор: практически любое ЧП у нас сопровождается волнами панических слухов, "разоблачающих" официальную информацию, что создает дополнительные риски в сложных и критических ситуациях.
А в конце 1980-х этот феномен (включая первоначальные попытки скрыть истинные масштабы Чернобыльской катастрофы) сыграл роковую роль в судьбе Советского Союза. В условиях общего кризиса подобная "соломинка" способна переломить хребет верблюду.
Соединенные Штаты находятся в непростом периоде своей истории, который все чаще называют "системным кризисом". Причем нередко подмечается сходство некоторых процессов с теми, что в свое время привели к гибели СССР.
Похоже, помимо прочего, американцы решили наступить и на грабли "власти скрывают".
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Министерство обороны СШАИранСШААвторы
Популярные комментарии
Хорошая у америкосов армия пару раз стрельнул мимо , и все разбежались. У кого понос у кого кантузия.
12 февраля, 09:57
ddslpp68
117313215128
там наверное и потери есть!!! просто их не озвучивают..
12 февраля, 09:32
wwiking7000
147405659
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