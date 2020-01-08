Военные США не пострадали при ударе Ирана, сообщает СМИ

Нападению в ночь на среду подверглись американские базы в Ираке Эйн-аль-Асад и в Эрбиле. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм заявила, что он проинформирован об ударах по американским базам в Ираке и ведет консультации со своей командой советников.