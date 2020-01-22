Число пострадавших военных США при ударе Ирана может превышать 11

На прошлой неделе CENTCOM подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке. CNN отмечает, что сейчас речь идет о других военных.

По словам представителя CENTCOM, военнослужащих направили в госпиталь "из-за предосторожности для дальнейших обследований и необходимого лечения в амбулаторных условиях". Он не исключил, что по ходу обследований станет известно о новых травмах. Число военных не уточняется.