Число пострадавших военных США при ударе Ирана может превышать 11

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) объявило во вторник, что с базы в Ираке в американское медицинское учреждение в Германии доставлены еще американские военнослужащие, передает телеканал CNN.
На прошлой неделе CENTCOM подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке. CNN отмечает, что сейчас речь идет о других военных.
По словам представителя CENTCOM, военнослужащих направили в госпиталь "из-за предосторожности для дальнейших обследований и необходимого лечения в амбулаторных условиях". Он не исключил, что по ходу обследований станет известно о новых травмах. Число военных не уточняется.
Иран обстрелял 8 января американские базы, выпустив по ним около 15 ракет, в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде. По официальным данным, которые озвучивал и президент Дональд Трамп, и Пентагон, пострадавших среди военнослужащих США не было.