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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-22T07:41+0300
https://ria.ru/20200122/1563703619.html
Число пострадавших военных США при ударе Ирана может превышать 11
https://cdn24.img.ria.ru/images/156352/59/1563525960_46:565:2683:2048_1036x0_80_0_0_93bb9ee6489d6d76efacf75ab0fa5c9a.jpg
РИА Новости

Число пострадавших военных США при ударе Ирана может превышать 11

05:19 22.01.2020 (обновлено: 07:41 22.01.2020)
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© REUTERS / John DavisonПоследствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
© REUTERS / John Davison
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) объявило во вторник, что с базы в Ираке в американское медицинское учреждение в Германии доставлены еще американские военнослужащие, передает телеканал CNN.
На прошлой неделе CENTCOM подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке. CNN отмечает, что сейчас речь идет о других военных.
По словам представителя CENTCOM, военнослужащих направили в госпиталь "из-за предосторожности для дальнейших обследований и необходимого лечения в амбулаторных условиях". Он не исключил, что по ходу обследований станет известно о новых травмах. Число военных не уточняется.
Иран обстрелял 8 января американские базы, выпустив по ним около 15 ракет, в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде. По официальным данным, которые озвучивал и президент Дональд Трамп, и Пентагон, пострадавших среди военнослужащих США не было.
Госсекретарь США Майк Помпео
17 января, 19:48Конфликт США и Ирана
Помпео заявил, что США думали о превентивном ударе по объектам в Иране
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Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеЦентральное командование ВС СШАМинистерство обороны СШАИракИранСШАВ мире
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