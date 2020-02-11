Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109

"Это на 45 человек больше, чем в прошлом отчете", - отметили в военном ведомстве.

По данным пресс-службы, 76 человек уже вернулись к исполнению обязанностей. В Германию для более тщательного обследования были направлены в общей сложности 27 человек, 21 из них впоследствии переправили в США, состояние пятерых продолжают оценивать врачи, один уже вернулся в Ирак к месту несения службы.