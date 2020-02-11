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2020-02-11T02:09+0300
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Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109
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РИА Новости

Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109

01:20 11.02.2020 (обновлено: 02:09 11.02.2020)
36690
© REUTERS / John DavisonПоследствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
© REUTERS / John Davison
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Как минимум 109 американских военнослужащих получили контузии при ракетном ударе Ирана по американской базе в Ираке, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Пентагона.
"Это на 45 человек больше, чем в прошлом отчете", - отметили в военном ведомстве.
По данным пресс-службы, 76 человек уже вернулись к исполнению обязанностей. В Германию для более тщательного обследования были направлены в общей сложности 27 человек, 21 из них впоследствии переправили в США, состояние пятерых продолжают оценивать врачи, один уже вернулся в Ирак к месту несения службы.
США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака, где расквартированы американские военные. Первоначально президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Глава государства сделал на этом особый акцент, когда объяснял свое решение не наносить ответный удар по Ирану и ограничиться новыми санкциями.
Затем военные США признали, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось. В Пентагоне объясняли это тем, что симптомы контузии могут проявляться не сразу и первоначальная оценка состояния военных может отличаться от окончательного диагноза.
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Удар Ирана по американским объектам в ИракеГибель иранского генерала Касема СулейманиИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Они родились контуженными)))
11 февраля, 01:38
Александр Светлов
51140000
Не верю цифры завышенные,когда был удар ибо сих пор есть контузии ? Контузии выявляется сразу а не после столько времени спустя. Как всегда США пытаются повесить больше чем есть на иран. Чтобы оправдать свое поведение и дескредитировать Иран ???
11 февраля, 01:27
Andrej Kozakov
3182100
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