Число пострадавших при обстреле баз США в Ираке выросло до 50 человек

"У 16 новых военнослужащих были диагностированы черепно-мозговые травмы. <...> На сегодняшний день черепно-мозговые травмы получили 50 военнослужащих США", — заявил офицер.
По его словам, из этих 50 пострадавших 31 человек получил медпомощь в Ираке и вернулся к исполнению обязанностей. Восемнадцать человек эвакуировали в Германию для лечения.
Дональд Трамп заявлял ранее, что пострадавших при ударе Ирана по базам не было, затем он признал наличие контузий, но утверждал, что речь идет о несерьезных травмах.
США ликвидировали в Багдаде 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие. На фоне ожидания возможных атак США иранские военные в тот же день по ошибке сбили украинский пассажирский самолет, погибли 176 человек.