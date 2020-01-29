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2020-01-29T09:24+0300
https://ria.ru/20200129/1563993915.html
Число пострадавших при обстреле баз США в Ираке выросло до 50 человек
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РИА Новости

Число пострадавших при обстреле баз США в Ираке выросло до 50 человек

03:53 29.01.2020 (обновлено: 09:24 29.01.2020)
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© REUTERS / John DavisonПоследствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
© REUTERS / John Davison
ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Число получивших контузию при иранском обстреле в Ираке военнослужащих США возросло до 50, сообщил представитель Пентагона Томас Кэмпбелл.
"У 16 новых военнослужащих были диагностированы черепно-мозговые травмы. <...> На сегодняшний день черепно-мозговые травмы получили 50 военнослужащих США", — заявил офицер.
По его словам, из этих 50 пострадавших 31 человек получил медпомощь в Ираке и вернулся к исполнению обязанностей. Восемнадцать человек эвакуировали в Германию для лечения.
Дональд Трамп заявлял ранее, что пострадавших при ударе Ирана по базам не было, затем он признал наличие контузий, но утверждал, что речь идет о несерьезных травмах.
США ликвидировали в Багдаде 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие. На фоне ожидания возможных атак США иранские военные в тот же день по ошибке сбили украинский пассажирский самолет, погибли 176 человек.
Иракские военные у посольства США в Багдаде
27 января, 13:51Акценты
Удар по дипмиссии в Ираке: новый акт вялотекущей войны с СШАВ Багдаде неспокойно. Очередной обстрел американского посольства, которое ранее еще и штурмовали. Вашингтон намекает, что за ударом стоит Иран. Однако претензии к США есть и у местных.
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ИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
А как поначалу-то пели))) Хотя там основной урон - не в травмированых полосатиках, а в том. что Иран показал, что ВПК США - фикция, и их ПВО ни от чего не защищает. Король оказался голым
29 января, 04:13
Илья Золотов
19421032210
Америка несёт мир и процветание, а Иран этого не хочет понять и изо всех сил сопротивляется добру.
29 января, 07:57
Рулон Обоев
698510019
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