Число пострадавших при обстреле баз США в Ираке выросло до 50 человек

Удар по дипмиссии в Ираке: новый акт вялотекущей войны с США В Багдаде неспокойно. Очередной обстрел американского посольства, которое ранее еще и штурмовали. Вашингтон намекает, что за ударом стоит Иран. Однако претензии к США есть и у местных.