WP: Иран выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Иран специально выверял ракетный удар по американским базам в Ираке, чтобы избежать серьезного ущерба, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации США.
По словам собеседника издания, этот шаг позволил Ирану "сохранить лицо" и избежать развязывания полномасштабных военных действий.
Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря. После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.
В ночь на среду в качестве возмездия за убийство Сулеймани Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. После атаки президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором анонсировал введение новых санкций против Тегерана и потребовал от международных посредников выйти из сделки по атому.