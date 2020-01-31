Число раненных при ударе Ирана по базам США возросло до 64 человек

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Число военнослужащих Число военнослужащих США , получивших контузию при обстреле Ираном американских баз в Ираке, возросло до 64 человек, сообщили в Пентагоне

По данным ведомства, у них диагностирована легкая черепно-мозговая травма. Этот диагноз со времени представления предыдущего доклада, то есть в среду, поставили еще 14 военным.

Тридцать девять человек уже вернулись на службу.

Обострение отношений США и Ирана

Третьего января США провели в Багдаде операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие.

Первоначально Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Президент сделал на этом особый акцент, когда объяснял свое решение не наносить ответный удар по Ирану и ограничиться новыми санкциями.