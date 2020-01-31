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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-31T09:07+0300
https://ria.ru/20200131/1564087678.html
Число раненных при ударе Ирана по базам США возросло до 64 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/156346/11/1563461147_0:205:1601:1105_1036x0_80_0_0_b7da86ff3dcc55079b715c92db5dbbba.jpg
РИА Новости

Число раненных при ударе Ирана по базам США возросло до 64 человек

06:17 31.01.2020 (обновлено: 09:07 31.01.2020)
53707
© REUTERS / John DavisonПоследствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
© REUTERS / John Davison
ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Число военнослужащих США, получивших контузию при обстреле Ираном американских баз в Ираке, возросло до 64 человек, сообщили в Пентагоне.
По данным ведомства, у них диагностирована легкая черепно-мозговая травма. Этот диагноз со времени представления предыдущего доклада, то есть в среду, поставили еще 14 военным.
Тридцать девять человек уже вернулись на службу.

Обострение отношений США и Ирана

Третьего января США провели в Багдаде операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие.
Первоначально Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Президент сделал на этом особый акцент, когда объяснял свое решение не наносить ответный удар по Ирану и ограничиться новыми санкциями.
Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось. В Пентагоне объясняли это тем, что симптомы контузии могут проявляться не сразу и первоначальная оценка состояния военнослужащих может отличаться от окончательного диагноза.
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
30 января, 19:48
США после удара по базам хотят разместить в Ираке системы ПВО Patriot
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Обсудить 47
Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеМинистерство обороны СШАИракИранВ мире
Популярные комментарии
Иран атаку давно закончил, а в американцев все пападает и пападает...)))
31 января, 06:46
Валерий Носуля
113852112
Легкая контузия — кратковременное (несколько минут) помрачение сознания или состояние оглушенности. Затем наблюдаются головокружение, шум в ушах, тугоухость, иногда глухота, возможно затруднение речи (заикание), непродолжительная дезориентация, растерянность, умеренные вегетативные расстройства. Все явления бесследно исчезают через несколько дней. Обычно следы лёгкой степени контузии исчезают в течении нескольких часов, максимум суток.
31 января, 07:25
JonnJrCarter
89126113
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