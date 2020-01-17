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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-17T10:44+0300
https://ria.ru/20200117/1563521954.html
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
https://cdn24.img.ria.ru/images/156352/59/1563525960_46:565:2683:2048_1036x0_80_0_0_93bb9ee6489d6d76efacf75ab0fa5c9a.jpg
РИА Новости

При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных

06:40 17.01.2020 (обновлено: 10:44 17.01.2020)
164413
© REUTERS / John DavisonПоследствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
© REUTERS / John Davison
ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
Ранее об этом писало издание Defense One со ссылкой на военные источники в Соединенных Штатах. Также сообщалось, что у пострадавших подозрение на сотрясение мозга, поэтому их эвакуировали в госпитали в Кувейте и Германии.

"Ожидается, что эти военнослужащие вернутся в Ирак, когда их посчитают пригодными к несению службы", — заявил РИА Новости представитель CENTCOM капитан Билл Эрбан.

Иран обстрелял американские базы в Ираке 8 января, выпустив по ним около 15 ракет. Это стало очередным ответом Тегерана на убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде.
По официальным данным, которые озвучивали и президент Дональд Трамп, и Пентагон, пострадавших среди военнослужащих США не было.
Американские инструкторы в Ираке
16 января, 03:40
США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*, сообщает СМИ
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Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеЦентральное командование ВС СШАМинистерство обороны СШАИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Иран мазохист что-ли, ведь США могут ответить действительно летальным ударом. Не на эти сотрясения мозга, но на гибель наверняка.
17 января, 08:11
Михаил Иванов
974001139
вероятно их в сортире замочили
17 января, 06:58
Смауг Смаугович
1048301536
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