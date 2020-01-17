При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
Ранее об этом писало издание Defense One со ссылкой на военные источники в Соединенных Штатах. Также сообщалось, что у пострадавших подозрение на сотрясение мозга, поэтому их эвакуировали в госпитали в Кувейте и Германии.
"Ожидается, что эти военнослужащие вернутся в Ирак, когда их посчитают пригодными к несению службы", — заявил РИА Новости представитель CENTCOM капитан Билл Эрбан.
Иран обстрелял американские базы в Ираке 8 января, выпустив по ним около 15 ракет. Это стало очередным ответом Тегерана на убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде.
По официальным данным, которые озвучивали и президент Дональд Трамп, и Пентагон, пострадавших среди военнослужащих США не было.