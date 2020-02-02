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https://ria.ru/20200202/1564154665.html
Случаи обрушения кровли в России в 2018-2020 годах
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РИА Новости

Случаи обрушения кровли в России в 2018-2020 годах

07:15 02.02.2020
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© ГУ МЧС России по Новосибирской областиПоследствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
© ГУ МЧС России по Новосибирской области
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
2020
2 февраля в Советском районе Новосибирска обрушилась кровля одноэтажной постройки. По данным МЧС, это пристройка к кирпичному зданию кафе, которая сделана из сэндвич-панелей. Площадь обрушения – порядка 240 квадратных метров. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировалось 190 человек. Один человек погиб, еще четыре пострадали. Предварительной причиной обрушения в МЧС назвали скопившийся на крыши снег.
31 января в городе Мценск Орловской области обрушилась кровля на заводе резиновых изделий, где ранее произошел хлопок газовоздушной смеси. Площадь обрушения составила 200 квадратных метров. Три человека погибли, четверо были госпитализированы. Были повреждены несущие конструкции здания.
24 января в вагоносборочном цехе вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске Кемеровской области произошло частичное обрушение кровли. Были эвакуированы 42 человека, пострадала 47-летняя женщина, которую врачи отправили на амбулаторное лечение.
2019
13 декабря в Санкт-Петербурге произошло обрушение кровли и внешней стены склада с легковоспламеняющимися жидкостями. Площадь обрушения составила 2 тысячи квадратных метров. Никто не пострадал.
21 октября на востоке Москвы произошел пожар в складском строении, его площадь составила 1,5 тысячи квадратных метров. На площади 500 квадратных метров обрушилась кровля двухэтажного здания склада. Никто не пострадал.
24 сентября в магазине "Светофор" в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа произошел пожар. Его площадь составила 800 квадратных метров в то время как произошло обрушение кровли на 300 квадратных метрах.
28 апреля в селе Нечаевка Воронежской области в результате пожара обрушилась кровля трехэтажного склада АО "Магнит". Огнем было охвачено 20 тысяч квадратных метров, затем его площадь увеличилась до 42 тысяч квадратов.
26 апреля в городе Первоуральск Свердловской области обрушилась балка перекрытия кровли двухэтажного строения, которое не эксплуатировалось. Под завалом оказался 16-летний подросток, которого позже госпитализировали.
8 апреля в Дзержинске Нижегородской области в неэксплуатируемом цехе завода "Химмаш" при демонтажных работах произошло обрушение кровли на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Погиб один человек.
30 марта в четырехэтажном многоквартирном доме на проспекте 50 Лет Октября в Саратове обрушилась кровля и часть кирпичного фасада. В результате ЧП никто не пострадал.
19 марта на площади порядка 400 квадратных метров на литейно-механическом заводе в Омске загорелся цех по производству канифоли. Все люди покинули здание. Позже площадь возгорания увеличилась до 1,4 тысячи "квадратов", произошло обрушение кровли. Никто не пострадал.
13 марта в двухэтажном офисном здании на улице Советской в Кизел в Пермском крае обрушилась часть кровли. ЧП произошло в неэксплуатируемом крыле здания, поэтому жертв удалось избежать.
20 февраля стало известно, что в городском округе Можайский Московской области на площади 146 квадратных метров обрушилась кровля школьной столовой. В результате ЧП никто не пострадал.
18 февраля в городе Ершов Саратовской области под тяжестью снега обрушилась кровля многоквартирного дома. Никто не пострадал.
11 февраля в Омске произошло частичное обрушение кровли ангара с техникой на площади около 1 тысячи квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.
8 февраля под тяжестью снега в городе Вольск Саратовской области обрушились кровли детского сада. 7 февраля обрушились кровли двух аварийных многоквартирных домов в Саратове и еще одного многоквартирного дома в поселке Каменский Красноармейского района Саратовской области. , а 6 февраля — части крыши неэксплуатируемого здания на территории транспортного предприятия "Лидер". В результате этих инцидентов никто не пострадал.
31 января под тяжестью снега в Красноармейске Саратовской области частично рухнула кровля жилого дома, площадь обрушения составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет.
28 января в городе Поворино Воронежской области под тяжестью снега обрушилась кровля детского сада. Площадь обрушения составила 105 квадратных метров. Никто не пострадал.
2018
17 декабря в подмосковном Дзержинском на территории завода железобетонных изделий произошло обрушение кровли одного из производственных сооружений. Погибли три человека, пострадали 15.
1 декабря в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе загорелся мебельный склад. Площадь обрушения кровли при пожаре составила 800 квадратных метров, погибших и пострадавших нет.
18 октября в Брянской области при работах по демонтажу обрушилась кровля железобетонного здания свинофермы. Погиб один человек.
21 октября во Владикавказе при пожаре на заводе "Электроцинк" обрушились кровля и часть стены цеха на площади более 500 квадратных метров. Погиб один пожарный, еще двое пострадали.
12 ноября на площади 300 квадратных метров на заводе "Центролит" в Рязани обрушилась кровля. В результате ЧП никто не пострадал.
10 ноября стало известно, что в Санкт-Петербурге произошел пожар в гипермаркете "Лента". Площадь возгорания составила 5 тысяч квадратных метров. Из здания были эвакуированы более 800 человек, никто не пострадал.
28 августа в Сыктывкаре в Республике Коми в ходе ремонтных работ обрушилась кровля складского помещения магазина. В результате ЧП погиб работник магазина, еще один человек был госпитализирован.
10 мая ночью в Хакасии в жилом доме в селе Аскиз обрушилась стена и часть кровли. В момент обрушения в квартире на втором этаже здания находились семь человек. Более 40 человек, в том числе 14 детей, были эвакуированы. В результате ЧП погиб четырехлетний ребенок.
28 марта в Саратове на площади около 300-400 квадратных метров обрушилась кровля строящегося рынка. Причиной ЧП стал снег, скопления которого не выдержали тонкие металлоконструкции. Погибших и пострадавших нет.
25 марта в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово обрушилась кровля здания на площади 500 квадратных метров. Погибли 60 человек, в большинстве из них – дети.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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