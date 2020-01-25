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В Прокопьевске реконструируют цех, где обрушилась кровля
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РИА Новости

В Прокопьевске реконструируют цех, где обрушилась кровля

11:49 25.01.2020
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© Фото : Следственное управление СК РФ по Кемеровской области - КузбассуОбрушение кровли вагоносборочного цеха Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс"
Обрушение кровли вагоносборочного цеха Кузбасского вагоноремонтного предприятия Новотранс
© Фото : Следственное управление СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу
КЕМЕРОВО, 25 янв - РИА Новости. Группа компаний "Новотранс" проведет реконструкцию вагоносборочного цеха кузбасского вагоноремонтного предприятия в Прокопьевске, где в пятницу произошло частичное обрушение кровли, сообщил в своем аккаунте в Instagram глава города Андрей Мамаев.
Ранее сообщалось, что в вагоносборочном цехе Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" произошло частичное обрушение кровли, эвакуировались 42 человека, пострадала 47-летняя женщина, которую врачи отправили на амбулаторное лечение. СК по Кемеровской области начал по данному факту доследственную проверку.
"Группа компаний "Новотранс" полностью реконструирует вагоносборочный цех Кузбасского вагоноремонтного предприятия в Прокопьевске, который пострадал накануне в результате частичного обрушения кровли", – написал глава города.
Как следует из информации, размещенной на сайте предприятия, кузбасское вагоноремонтное предприятие "Новотранс" осуществляет деповской и грузовой ремонты грузовых вагонов, текущий и средний ремонт колесных пар, капитальный ремонт колесных пар, покраску кузовов вагонов и котлов цистерн, изготавливает колесные пары буксового узла.
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В Кузбассе частично обрушилась кровля предприятия
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Следственный комитет РФПрокопьевскКемеровская областьПроисшествия
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