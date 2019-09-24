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РИА Новости

При пожаре в магазине в Нижневартовске обрушилась кровля

11:19 24.09.2019 (обновлено: 11:43 24.09.2019)
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© Фото : МЧС РоссииТушение пожара в двухэтажном магазине в Нижневартовске
Тушение пожара в двухэтажном магазине в Нижневартовске
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Площадь пожара в двухэтажном магазине в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа увеличилась до 800 квадратных метров, произошло обрушение кровли на 300 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Площадь пожара в магазине "Светофор" составляет 800 квадратных метров, обрушение кровли на 300 квадратных метрах", - сказал собеседник агентства.
© Фото : МЧС РоссииТушение пожара в двухэтажном магазине в Нижневартовске
Тушение пожара в двухэтажном магазине в Нижневартовске
© Фото : МЧС России
Тушение пожара в двухэтажном магазине в Нижневартовске
По его словам, борьбу с огнем в настоящее время ведут 43 человека и 11 единиц техники. Ранее сообщалось, что посетители и продавцы эвакуировались из магазина самостоятельно.
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