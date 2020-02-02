В МЧС сообщили основную версию обрушения крыши в кафе в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 2 фев – РИА Новости. Крыша пристройки к зданию кафе в Крыша пристройки к зданию кафе в Новосибирске , которая эксплуатировалась как раздевалка ночного клуба, обрушилась, вероятнее всего, из-за скопившегося на ней снега, сообщает по итогам завершения поисково-спасательных работ ГУМЧС по Новосибирской области

Ранее в МЧС сообщили, что в Советском районе Новосибирска обрушилась кровля в кафе, под завалами оказались люди. В ведомстве сообщили РИА Новости, что поисковые работы на месте происшествия завершены. В региональном главке МЧС сообщили об одном погибшем и четверых пострадавших. По уточненным данным, погибла женщина.

"Как стало известно, пристройка эксплуатировалась в качестве раздевалки ночного клуба. На месте работает следственно-оперативная группа для выяснения всех причин и обстоятельств. Наиболее вероятной причиной произошедшего стала снеговая нагрузка на крыше строения. Всего для ликвидации последствий обрушения задействовали 160 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что площадь обрушения составила около 240 квадратных метров. До прибытия спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировалось 190 человек. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 03.39 (23.39 мск субботы). Ранее представитель отдела ГО и ЧС Советского района города сообщал РИА Новости, что на крыше обрушившейся пристройки было не меньше метра снега.

В главке МЧС отметили, что накануне ведомство предупреждало о необходимости своевременной очистки крыш от снега во избежание излишней нагрузки на конструкции кровли.