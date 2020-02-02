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2020-02-02T09:57+0300
https://ria.ru/20200202/1564153085.html
В Новосибирске при обрушении кровли в кафе погиб человек
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РИА Новости

В Новосибирске при обрушении кровли в кафе погиб человек

02:16 02.02.2020 (обновлено: 09:57 02.02.2020)
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© ГУ МЧС по Новосибирской областиПоследствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
© ГУ МЧС по Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 2 фев — РИА Новости. При обрушении пристройки к кафе в Новосибирске, по последним данным, погиб один человек, еще четыре пострадали, сообщил РИА Новости представитель областного ГУ МЧС.
Инцидент произошел в Советском районе города в ночь на воскресенье. Рухнула кровля в пристройке к основному зданию заведения размером восемь на 30 метров, которая использовалась как раздевалка ночного клуба.
Видео с места обрушения в кафе в Новосибирске
02:47
Опубликовано видео последствий обрушения в кафе в Новосибирске
До прибытия спасателей из кафе самостоятельно эвакуировались 190 человек.
"На настоящий момент известно, что под завалами находилось пять человек, четверо из них переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Один человек, по оперативной информации, погиб. На месте работают спасатели, обследуют все помещения", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил что, по последней информации, больше под завалами людей быть не должно.
К ликвидации последствий ЧП привлекли 160 человек.
В Центральной клинической больнице Новосибирской области РИА Новости сообщили, что двое пострадавших находятся в операционных в тяжелом состоянии, еще двоих отпустили домой после осмотра. По уточненной информации, жертвой обрушения оказалась женщина.
Последствия обрушения пристройки к кафе в Новосибирске
02:52
В Новосибирске врачи сообщили о состоянии пострадавших при ЧП в кафе
Как сообщил РИА Новости представитель районного отдела ГО и ЧС, деревянная пристройка обрушилась из-за скопившегося на ней снега толщиной по меньшей мере один метр. Основное здание кафе размером 100 на 200 метров, построенное из кирпича и бетона, не пострадало.
Собеседник агентства пояснил, что в ближайшее время предстоит найти хозяина здания, арендатора и того, кто возводил пристройку. "Ночной клуб снимали для тусовок", — уточнил он.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ведомстве подтвердили информацию о гибели человека.
В главке МЧС отметили, что накануне ведомство предупреждало о необходимости своевременной очистки крыш от снега во избежание излишней нагрузки на конструкции кровли.
Власти Новосибирска 24 января из-за скопившегося снега, который после обильных снегопадов декабря и января не успевают вывозить с улиц и дворов, ввели в городе режим ЧС.
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Обрушение кровли кафе в НовосибирскеГУ МЧС по Новосибирской областиМЧС РФНовосибирскПроисшествия
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