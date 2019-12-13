Кровля и внешняя стена горящего склада в Петербурге обрушились

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Кровля и внешняя стена горящего в Санкт-Петербурге склада с легковоспламеняющимися жидкостями обрушились на площади 2000 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Произошло обрушение кровли и внешней стены здания на общей площади 2000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших, по предварительным данных, нет. Пожарный поезд продолжает тушение возгорания.
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