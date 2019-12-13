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Кровля и внешняя стена горящего склада в Петербурге обрушились
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РИА Новости

Кровля и внешняя стена горящего склада в Петербурге обрушились

19:07 13.12.2019 (обновлено: 19:20 13.12.2019)
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© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ на тушении пожара на складе с легковоспламеняющимися жидкостями в Санкт-Петербурге
Сотрудники МЧС РФ на тушении пожара на складе с легковоспламеняющимися жидкостями в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Кровля и внешняя стена горящего в Санкт-Петербурге склада с легковоспламеняющимися жидкостями обрушились на площади 2000 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Произошло обрушение кровли и внешней стены здания на общей площади 2000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших, по предварительным данных, нет. Пожарный поезд продолжает тушение возгорания.
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