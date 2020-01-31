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В Орловской области обрушилась кровля на заводе, где произошел взрыв
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РИА Новости

В Орловской области обрушилась кровля на заводе, где произошел взрыв

11:36 31.01.2020 (обновлено: 12:18 31.01.2020)
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© Фото : ГУ МЧС по Орловской областиМесто происшествия на заводе резиновых изделий в Мценске Орловской области
Место происшествия на заводе резиновых изделий в Мценске Орловской области
© Фото : ГУ МЧС по Орловской области
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Мценске Орловской области обрушилась кровля на заводе резиновых изделий, где ранее произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщили в МЧС.
"Предварительно пострадали семь человек, из них трое погибли, четверо госпитализированы. Повреждены несущие конструкции", — уточнил собеседник агентства.
Площадь обрушения составила 200 квадратных метров.
Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что под завалами может находиться человек, ведутся поисково-спасательные работы.
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Взрыв на заводе в Орловской областиМЧС РФОрловская областьМценскПроисшествия
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