Биография Рауля Хаджимбы

В 1984 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета.

В 1975-1976 годах работал на Ткуарчалской ГРЭС.

С 1976 года по 1978 год проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил СССР. После службы в армии работал в Ткуарчалском горкоме комсомола.

После окончания университета в 1984 году начал работать юрисконсультом на Сухумском химзаводе.

В 1985-1986 годах учился в Высшей школе КГБ СССР (Минск).

В 1986-1992 годах работал в Ткуарчалском отделе КГБ СССР.

В 1986-1992 годах Хаджимба являлся сотрудником КГБ города Ткуарчал.

В 1992-1993 годах участвовал в грузино-абхазском вооруженном конфликте. Был начальником разведки и контрразведки Восточного фронта. Кавалер Ордена Леона.

С 1993 по 1995 год Рауль Хаджимба работал начальником отдела Службы государственной безопасности Абхазии.

В 1996-1998 годах – начальник отдела по борьбе с контрабандой Государственного таможенного комитета Абхазии.

В 1998-1999 годах – заместитель председателя Государственного таможенного комитета.

С 1999 по 2001 год – первый вице-премьер, председатель Службы государственной безопасности Абхазии.

В 2002-2003 годах – министр обороны Абхазии, первый вице-премьер правительства.

С 2003 по 2004 год занимал пост премьер-министра Абхазии.

В октябре 2004 года участвовал в выборах президента Абхазии, но проиграл Сергею Багапшу (50,1%), набрав 35,6% голосов избирателей.

В 2005-2009 годах – вице-президент Абхазии.

С мая 2009 года – лидер партии "Форум народного единства Абхазии".

В декабре 2009 года Рауль Хаджимба вновь уступил на президентских выборах Сергею Багапшу (61,1%), получив 15,3% голосов избирателей.

В августе 2011 года на досрочных выборах президента Абхазии Рауль Хаджимба занял третье место, заручившись поддержкой 19,8% избирателей.

С апреля 2012 года – депутат Народного собрания Абхазии.

Второй тур прошел 8 сентября 2019 года. Победил Хаджимба, набрав набрав 47,38% голосов. Его оппонент — председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния — получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными, однако получил отказ.

Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября 2019 года.

9 января 2020 года парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы.

Отставки президента потребовали протестующие, которые ворвались в администрацию и заблокировали ее. Протестующие недовольны тем, как суд рассматривает дело проигравшего президентские выборы летом прошлого года оппозиционера Алхаса Квицинии, расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, а также низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.

Хаджимба отказался добровольно покидать пост, отметив, что готов к диалогу с представителями оппозиции.

12 января прошли переговоры Хаджимбы с лидером абхазской оппозиции Асланом Бжанией. Последний сообщил, что потребовал от главы республики уйти в отставку , а Хаджимба пообещал дать ответ в ближайшее время.

Через несколько часов вице-президент Аслан Барциц сообщил, что Хаджимба подписал документ об отставке с поста президента.

Рауль Хаджимба женат, у него двое детей.