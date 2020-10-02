https://ria.ru/20201002/abkhaziya-1578133438.html

В России задержали помощника президента Абхазии

Помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба задержан в России на десять суток за нарушение российско-абхазской границы в августе, сообщил... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T21:03

2020-10-02T21:03

2020-10-03T00:07

россия

аслан бжания

иловайск

сергей шамба

краснодарский край

рауль хаджимба

в мире

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<strong>СУХУМ, 2 окт — РИА Новости.</strong> Помощник президента <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазии</a> по международным связям Ахра Авидзба задержан в России на десять суток за нарушение российско-абхазской границы в августе, сообщил РИА Новости секретарь Совета безопасности республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHamba/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шамба</a>.В начале августа в соцсетях появилось видео, на котором мужчина на черном внедорожнике таранит ворота на границе России и Абхазии, его безуспешно пытается остановить пограничник. В пояснениях к видео говорится, что водитель — Авидзба. Затем в соцсетях появились пояснения, сделанные якобы от его имени: предположительно, его не пропускали через границу из-за ограничений, наложенных приставами, игнорируя его дипломатический паспорт. Позже в УФССП по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a> РИА Новости подтвердили наличие долгов у Авидзбы, уточнив, что они были погашены."Он добровольно явился в следственные органы. У нас до этого велись переговоры с соответствующими структурами <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, и была уверенность, что к нему не будет применена мера пресечения, но в итоге его задержали на десять суток, до суда", — сказал Шамба.По его словам, у Авидзбы есть дипломатическая неприкосновенность, которую не учли в российских следственных органах. "Чем все это обернется, мы сказать не можем", — добавил секретарь Совбеза.Авидзба является участником боевых действий в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> с 2014 года. Он был командиром созданного им интернационального отряда "Пятнашка". Участвовал в боях за Саур-Могилу, <a href="http://ria.ru/location_Ilovajjsk/" target="_blank" data-auto="true">Иловайск</a>, Марьинку, а также в районе <a href="http://ria.ru/location_Debaltseve/" target="_blank" data-auto="true">Дебальцево</a> и в донецком аэропорту.Также Авидзба был одним из инициаторов январского митинга в <a href="http://ria.ru/location_Sukhum/" target="_blank" data-auto="true">Сухуме</a>, в результате которого подал в отставку с поста президента Абхазии <a href="http://ria.ru/person_Raul_KHadzhimba/" target="_blank" data-auto="true">Рауль Хаджимба</a>. Позже президентом стал <a href="http://ria.ru/person_Aslan_Bzhanija/" target="_blank" data-auto="true">Аслан Бжания</a>, а Авидзба был назначен его помощником по международным связям.

https://ria.ru/20200910/turistka-1577053434.html

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россия

иловайск

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аслан бжания, иловайск, сергей шамба, краснодарский край, рауль хаджимба, в мире