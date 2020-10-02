https://ria.ru/20201002/abkhaziya-1578133438.html
В России задержали помощника президента Абхазии
Помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба задержан в России на десять суток за нарушение российско-абхазской границы в августе, сообщил... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T21:03
2020-10-02T21:03
2020-10-03T00:07
россия
аслан бжания
иловайск
сергей шамба
краснодарский край
рауль хаджимба
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152643/76/1526437676_21:0:1066:588_1400x0_80_0_0_bca6d107d959bbaf1d73192556b6c3ed.jpg
<strong>СУХУМ, 2 окт — РИА Новости.</strong> Помощник президента <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазии</a> по международным связям Ахра Авидзба задержан в России на десять суток за нарушение российско-абхазской границы в августе, сообщил РИА Новости секретарь Совета безопасности республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHamba/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шамба</a>.В начале августа в соцсетях появилось видео, на котором мужчина на черном внедорожнике таранит ворота на границе России и Абхазии, его безуспешно пытается остановить пограничник. В пояснениях к видео говорится, что водитель — Авидзба. Затем в соцсетях появились пояснения, сделанные якобы от его имени: предположительно, его не пропускали через границу из-за ограничений, наложенных приставами, игнорируя его дипломатический паспорт. Позже в УФССП по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a> РИА Новости подтвердили наличие долгов у Авидзбы, уточнив, что они были погашены."Он добровольно явился в следственные органы. У нас до этого велись переговоры с соответствующими структурами <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, и была уверенность, что к нему не будет применена мера пресечения, но в итоге его задержали на десять суток, до суда", — сказал Шамба.По его словам, у Авидзбы есть дипломатическая неприкосновенность, которую не учли в российских следственных органах. "Чем все это обернется, мы сказать не можем", — добавил секретарь Совбеза.Авидзба является участником боевых действий в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> с 2014 года. Он был командиром созданного им интернационального отряда "Пятнашка". Участвовал в боях за Саур-Могилу, <a href="http://ria.ru/location_Ilovajjsk/" target="_blank" data-auto="true">Иловайск</a>, Марьинку, а также в районе <a href="http://ria.ru/location_Debaltseve/" target="_blank" data-auto="true">Дебальцево</a> и в донецком аэропорту.Также Авидзба был одним из инициаторов январского митинга в <a href="http://ria.ru/location_Sukhum/" target="_blank" data-auto="true">Сухуме</a>, в результате которого подал в отставку с поста президента Абхазии <a href="http://ria.ru/person_Raul_KHadzhimba/" target="_blank" data-auto="true">Рауль Хаджимба</a>. Позже президентом стал <a href="http://ria.ru/person_Aslan_Bzhanija/" target="_blank" data-auto="true">Аслан Бжания</a>, а Авидзба был назначен его помощником по международным связям.
https://ria.ru/20200910/turistka-1577053434.html
2
россия
иловайск
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152643/76/1526437676_152:0:936:588_1400x0_80_0_0_31e65d142b938f118632341206e11c9a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аслан бжания, иловайск, сергей шамба, краснодарский край, рауль хаджимба, в мире