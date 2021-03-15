https://ria.ru/20210315/avidzba-1601372025.html

Суд оставил под стражей экс-командира из ДНР Авидзбу

Суд оставил под стражей экс-командира из ДНР Авидзбу

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отказалась отменить решение о задержании экс-командира из ДНР и бывшего помощника президента Абхазии Ахры Авидзбы, РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T18:40

2021-03-15T18:40

2021-03-15T19:04

дебальцево

аслан бжания

владимир щербаков

рауль хаджимба

сухум

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абхазия

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СУХУМ, 15 мар – РИА Новости. Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отказалась отменить решение о задержании экс-командира из ДНР и бывшего помощника президента Абхазии Ахры Авидзбы, которого обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Заседание прошло на основании апелляции адвоката Авидзбы Инги Габилаиа о законности задержания ее подзащитного. Она обратилась к Кассационной коллегии Верховного суда республики с просьбой назначить ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.Ранее сообщалось, что Сухумский городской суд арестовал на один месяц Ахру Авидзбу и его охранников Галеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Станислава Культа и Андрея Локтионова за незаконное хранение оружия. В отношении еще одного из охранников, Владимира Щербакова, избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Служба госбезопасности Абхазии заявила, что задержанные планировали участвовать в госперевороте.Адвокат Авидзбы сообщила РИА Новости, что будет обжаловать решение в президиуме Верховного суда.Авидзба, заявивший о создании собственного политического движения, 4 марта был задержан доставлен на допрос в Службу госбезопасности Абхазии. Позже правоохранители сообщили, что вместе с Авидзбой были задержаны пять человек, которые не являются гражданами страны, а в его доме обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы. Против них возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия по предварительному сговору. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет. С первого дня задержания Авидзба, по словам его защиты, отказался от пищи и воды.Авидзба является участником боевых действий на востоке Украины с 2014 года. Он создал интернациональный отряд "Пятнашка" и стал его первым командиром. Участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в районе Дебальцева и в Донецком аэропорту. В 2020 году Авидзба стал одним из инициаторов январского митинга в Сухуме, в результате которого подал в отставку президент Абхазии Рауль Хаджимба. Следующим главой республики стал Аслан Бжания, Авидзба был назначен его помощником по международным связям. Позже он ушел с этой должности "в связи с утратой веры" в работу в составе команде Бжании.

https://ria.ru/20210215/gorlovka-1597483499.html

https://ria.ru/20200703/1573851896.html

дебальцево

сухум

абхазия

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дебальцево, аслан бжания, владимир щербаков, рауль хаджимба, сухум, в мире, абхазия