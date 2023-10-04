https://ria.ru/20231004/abkhaziya-1900312437.html

Межгосударственные отношения России и Абхазии

Межгосударственные отношения России и Абхазии - РИА Новости, 04.10.2023

Межгосударственные отношения России и Абхазии

26 августа 2008 года президент Российской Федерации подписал указ о признании независимости Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года были установлены... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T01:49

2023-10-04T01:49

2023-10-04T01:49

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26 августа 2008 года президент Российской Федерации подписал указ о признании независимости Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года были установлены дипломатические отношения.Признав независимость Абхазии, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа. Межгосударственные отношения поступательно развиваются на основе союзничества и стратегического партнерства.Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 120 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.Российско-абхазский политический диалог на высшем уровне носит интенсивный характер. Президент Российской Федерации Владимир Путин дважды посещал Абхазию с рабочим визитом (8 августа 2013 года и 8 августа 2017 года).Президент Абхазии (2014-2020) Рауль Хаджимба неоднократно посещал Россию с визитами: в августе (Москва) и в ноябре (Сочи) 2014 года, дважды в мае 2015 года (Москва), в феврале и в декабре 2016 года (Москва), в августе и ноябре 2018 года, в августе 2019 года.5 мая 2020 года Аслан Бжания посетил Россию с первым рабочим визитом в качестве главы государства.24 июня 2020 года президент Абхазии Аслан Бжания присутствовал на военном параде в Москве в ознаменование 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.Позднее Аслан Бжания посещал Москву с рабочими поездками в июле, сентябре, октябре. В ходе визитов состоялись встречи с членами правительства РФ и администрации президента России.12 ноября 2020 года в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Абхазии Асланом Бжания, который прибыл в Россию с рабочим визитом. Встреча глав государств по вопросам двустороннего сотрудничества длилась около трех часов.Очередной рабочий визит Аслана Бжания в Москву состоялся в конце декабря 2020 года.В 2021 года президент Абхазии Аслан Бжания посещал Россию с рабочими визитами в апреле, июле, дважды в октябре и в ноябре.В 2022 году абхазский лидер посещал Россию с рабочими визитами в марте, апреле, дважды в июле и в сентябре.В 2023 году президент Абхазии Аслан Бжания посещал Москву с рабочими визитами в феврале и в апреле.В ходе визитов состоялись встречи с официальными лицами администрации президента РФ и российского правительства.3 мая 2023 года президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в Кавказской инвестиционной выставке, которая проходила в Минеральных Водах. На полях выставки состоялась встреча с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.Рабочие визиты министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сухум прошли 26 апреля 2011 года и 18-19 апреля 2017 года.Главы внешнеполитических ведомств двух стран встречались в апреле 2012 года, в марте 2015 года, в марте и в ноябре 2016 года, в апреле 2019 года в Москве, в марте и в декабре 2021 года, в сентябре 2022 года.3 октября 2023 года в Сочи состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом Абхазии Асланом Бжания и министром иностранных дел Иналом Ардзинбой.1 декабря 2022 года с официальным визитом Сухум посетил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, которого сопровождали члены российского парламента. Это был первый официальный визит спикера Госдумы РФ в Абхазию. В ходе визита состоялись встречи с президентом Абхазии Асланом Бжания, спикером парламента Абхазии Лашой Ашуба.Поддерживаются интенсивные рабочие контакты по линии министерств и ведомств обеих стран.Регулярно проводятся межмидовские консультации. Российские и абхазские делегации плотно взаимодействуют в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.Российская Федерация является основным торговым партнером Абхазии (76% товарооборота Республики).В 2021 году товарооборот России с Абхазией составил 347,9 миллиона долларов, увеличившись на 38,89% по сравнению с 2020 годом. Российский экспорт составил 276,8 миллиона долларов, импорт – 71,1 миллиона долларов.Основу российского экспорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, минеральные продукты, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства и др. Около 90% российского импорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.По данным абхазской статистики, в 2022 году товарооборот Абхазии с Россией вырос на 13% и составил рекордные 30,452 миллиарда рублей.Россия оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республики. В настоящее время реализуется госпрограмма социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы.По данным министра экономического развития России Максима Решетникова, со дня признания Россией независимости Абхазии на поддержку республики наша страна выделила свыше 65 миллиардов рублей. Совместными усилиями было реконструировано более 500 объектов, полностью восстановлена социальная и инженерная инфраструктура республики.В настоящее время 58% бюджета обеспечивается республикой самостоятельно, оставшиеся 42% – субсидиями из бюджета России.В 2023 году, по данным министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия заложила 1,3 миллиарда рублей на финансирование инвестиционной программы и поддержку инвестиционной деятельности Абхазии, и еще 4,3 миллиарда рублей – на социально-экономическое развитие республики.В 2023 году президент России Владимир Путин одобрил Абхазии межгосударственный экспортный кредит на установку приборов учета электроэнергии сроком на 3 года, общим объемом в 1,3 миллиарда рублей.В июне 2023 года Абхазия и Россия подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение об осуществлении инвестпроекта по возобновлению деятельности аэропорта "Сухум". В конце июля парламент Абхазии ратифицировал во втором и окончательном чтении российско-абхазское соглашение по возобновлению работы аэропорта "Сухум".Работает межправительственная комиссия по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией. Очередное 19-е заседание прошло в декабре 2022 года. Заседание впервые с 2019 года прошло в очном формате в Москве.По данным Минэкономразвития России, в Абхазии зарегистрированы более двухсот совместных российско-абхазских предприятий. Сотрудничество по линии частного бизнеса осуществляется главным образом в области связи, туризма, топливно-энергетического комплекса и строительства. В Сухуме регулярно проводятся российско-абхазские деловые форумы.Сложная обстановка в регионе обуславливает особую актуальность сотрудничества в сфере безопасности. На основе Соглашения об объединенной российской военной базе на территории Абхазии от 17 февраля 2010 года в Республике дислоцируется 7-я объединенная российская военная база, обеспечивающая защиту суверенитета и безопасности Абхазии, а в соответствии с Соглашением о совместных усилиях в охране государственной границы от 30 апреля 2009 года – Погрануправление ФСБ России. В Сухуме действует Совместный информационно-координационный центр органов внутренних дел.Динамично развиваются межрегиональные связи. Основные партнеры – Москва, Краснодарский край, Нижегородская область, Татарстан, Крым и республики Северного Кавказа. Акцент делается на развитии торгово-экономических и гуманитарных связей.Абхазия входит в число популярных туристических направлений у россиян. В 2023 году по итогам летнего сезона республика заняла второе место. По данным АТОР, летом 2023 года Абхазию посетило около одного миллиона российских туристов, это на 25% больше, чем в 2022 году.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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