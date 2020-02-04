В Абхазии вышли на протест инициаторы антикоррупционного закона

СУХУМ, 4 фев - РИА Новости. Инициаторы принятия антикоррупционного закона установили палатки у парламента Инициаторы принятия антикоррупционного закона установили палатки у парламента Абхазии , они заявили, что не уйдут до тех пор, пока он не будет принят, передает корреспондент РИА Новости.

Инициативная группа с 2012 года пытается заставить парламент Абхазии ратифицировать статью 20 Конвенции ООН "О противодействии коррупции", а также принять закон о введении для чиновников уголовной ответственности за незаконное обогащение. В 2019 году парламент обсудил и принял во втором чтении проект закона о декларировании доходов, расходов и имущества чиновников. Ранее известный абхазский активист Джансух Адлейба выступил с видеообращением, в котором призвал жителей Абхазии выйти к стенам парламента республики 4 февраля и добиться принятия антикоррупционного закона.

"Мы ждём от нашего парламента принятия закона по борьбе с коррупцией. Мы ждём уже семь лет. Пока не примут закон, мы никуда не уйдём", - заявил он корреспонденту РИА Новости.

В данный момент у стен парламента установлено пять палаток, на месте находятся около десяти активистов. Милиция не вмешивается. Обстановка спокойная. Депутаты прибывают на работу, с активистами они пока не общались.