В Абхазии вышли на протест инициаторы антикоррупционного закона

СУХУМ, 4 фев - РИА Новости. Инициаторы принятия антикоррупционного закона установили палатки у парламента Абхазии, они заявили, что не уйдут до тех пор, пока он не будет принят, передает корреспондент РИА Новости.
Инициативная группа с 2012 года пытается заставить парламент Абхазии ратифицировать статью 20 Конвенции ООН "О противодействии коррупции", а также принять закон о введении для чиновников уголовной ответственности за незаконное обогащение. В 2019 году парламент обсудил и принял во втором чтении проект закона о декларировании доходов, расходов и имущества чиновников. Ранее известный абхазский активист Джансух Адлейба выступил с видеообращением, в котором призвал жителей Абхазии выйти к стенам парламента республики 4 февраля и добиться принятия антикоррупционного закона.
"Мы ждём от нашего парламента принятия закона по борьбе с коррупцией. Мы ждём уже семь лет. Пока не примут закон, мы никуда не уйдём", - заявил он корреспонденту РИА Новости.
В данный момент у стен парламента установлено пять палаток, на месте находятся около десяти активистов. Милиция не вмешивается. Обстановка спокойная. Депутаты прибывают на работу, с активистами они пока не общались.
Ранее сообщалось, что протестующие, требуя отставки президента, 9 января ворвались в администрацию главы Абхазии. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. Двенадцатого января президент Рауль Хаджимба подал в отставку. ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.