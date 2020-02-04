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ЦИК Абхазии прокомментировал подготовку к выборам президента страны
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РИА Новости

ЦИК Абхазии прокомментировал подготовку к выборам президента страны

10:06 04.02.2020
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© РИА Новости / СтрингерПредседатель Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия Тамаз Гогия выступает на брифинге
Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия Тамаз Гогия выступает на брифинге
© РИА Новости / Стрингер
Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия Тамаз Гогия выступает на брифинге. Архивное фото
СУХУМ, 4 фев - РИА Новости. Регистрация кандидатов в президенты Абхазии заканчивается через семь дней, но по сравнению с предыдущими выборами ажиотажа не наблюдается, подано всего три заявки, сообщили РИА Новости в ЦИК республики.
Ранее ЦИК Абхазии зарегистрировал партию "Акзаара", выдвинувшую кандидатом в президенты экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшбу, а также инициативные группы по выдвижению лидера оппозиции Аслана Бжании и мэра Сухума Кана Кварчии кандидатами в президенты республики.
"До окончания регистрации остаётся ровно неделя. Пока что подано три заявки", - сказал представитель ЦИК, уточнив, что в первом туре президентских выборов в сентябре 2019 года желающих стать главой Абхазии было гораздо больше, в них приняли участие девять кандидатов. "Сейчас такого ажиотажа не наблюдается", - отметил он.
Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии началось 22 января и продлится до 11 февраля. На выборы будет потрачено 15 миллионов рублей. Лингвистическая комиссия центризбиркома Абхазии уже назначила даты проведения экзаменов по абхазскому языку для кандидатов в президенты, они должны будут написать сочинение и рассказать о себе. Экзамены по абхазскому языку пройдут 7, 10 и 11 февраля. Право выдвигать своих кандидатов имеют политические партии и группы избирателей. Для выдвижения кандидата от группы избирателей должно быть собрано не менее 2 тысяч, но не более 2,5 тысячи подписей. Партия выдвигает кандидата на съезде или на конференции.
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Девятого января протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы государства. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре 2019 года. Президент Абхазии Рауль Хаджимба вследствие массовых волнений подал в отставку. ЦИК назначил повторные выборы президента на 22 марта.
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Кан КварчияАслан БжанияЛеонид ДзапшбаАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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