ЦИК Абхазии прокомментировал подготовку к выборам президента страны

"До окончания регистрации остаётся ровно неделя. Пока что подано три заявки", - сказал представитель ЦИК, уточнив, что в первом туре президентских выборов в сентябре 2019 года желающих стать главой Абхазии было гораздо больше, в них приняли участие девять кандидатов. "Сейчас такого ажиотажа не наблюдается", - отметил он.

Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии началось 22 января и продлится до 11 февраля. На выборы будет потрачено 15 миллионов рублей. Лингвистическая комиссия центризбиркома Абхазии уже назначила даты проведения экзаменов по абхазскому языку для кандидатов в президенты, они должны будут написать сочинение и рассказать о себе. Экзамены по абхазскому языку пройдут 7, 10 и 11 февраля. Право выдвигать своих кандидатов имеют политические партии и группы избирателей. Для выдвижения кандидата от группы избирателей должно быть собрано не менее 2 тысяч, но не более 2,5 тысячи подписей. Партия выдвигает кандидата на съезде или на конференции.