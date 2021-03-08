Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210308/perevorot-1600379132.html
Экс-командира донецкого ополчения обвинили в попытке переворота в Абхазии
Экс-командира донецкого ополчения обвинили в попытке переворота в Абхазии
Служба госбезопасности Абхазии обвинила бывшего помощника президента и экс-командира донецкого ополчения Ахру Авидзбу, а также пятерых его охранников в... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T20:25
2021-03-08T22:54
дебальцево
аслан бжания
владимир щербаков
абхазия
рауль хаджимба
сухум
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156326/83/1563268317_0:0:1333:751_1920x0_80_0_0_011dbe9b870c7cd0f7d4cad8ddb54e03.jpg
СУХУМ, 8 мар — РИА Новости. Служба госбезопасности Абхазии обвинила бывшего помощника президента и экс-командира донецкого ополчения Ахру Авидзбу, а также пятерых его охранников в намерении участвовать в попытке государственного переворота.Ранее суд на месяц арестовал Авидзбу и его охранников Галеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Станислава Культа и Андрея Локтионова; в отношении еще одного, Владимира Щербакова, избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы.Ранее правоохранительные органы задержали Авидзбу, заявившего о создании политического движения, и доставили его на допрос в службу госбезопасности. Позднее стало известно, что вместе с Авидзбой задержали пять иностранных граждан, а в его доме обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. Против них возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия по предварительному сговору. По этой статье им грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет. По словам адвокатов, с первого дня задержания Авидзба отказался от пищи и воды.Авидзба с 2014 года участвовал в боевых действиях на востоке Украины. Он создал интернациональный отряд "Пятнашка", став его первым командиром. Воевал за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в районе Дебальцево и в Донецком аэропорту.В 2020 году Авидзба стал одним из инициаторов январского митинга в Сухуме, после которого президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку. Следующим главой республики стал Аслан Бжания, Авидзбу назначили его помощником по международным связям. Впоследствии он ушел с этой должности "в связи с утратой веры" в работу в команде Бжании.
https://ria.ru/20210308/proslushka-1600341802.html
https://ria.ru/20201212/abkhaziya-1588919889.html
дебальцево
абхазия
сухум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156326/83/1563268317_0:0:1183:887_1920x0_80_0_0_e108cf2dd439b8333da6bc704194b277.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дебальцево, аслан бжания, владимир щербаков, абхазия, рауль хаджимба, сухум, в мире

Экс-командира донецкого ополчения обвинили в попытке переворота в Абхазии

20:25 08.03.2021 (обновлено: 22:54 08.03.2021)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкОдин из организаторов протестных акций Ахра Авидзба выступает с заявлением для прессы в Сухуме
Один из организаторов протестных акций Ахра Авидзба выступает с заявлением для прессы в Сухуме - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СУХУМ, 8 мар — РИА Новости. Служба госбезопасности Абхазии обвинила бывшего помощника президента и экс-командира донецкого ополчения Ахру Авидзбу, а также пятерых его охранников в намерении участвовать в попытке государственного переворота.
Ранее суд на месяц арестовал Авидзбу и его охранников Галеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Станислава Культа и Андрея Локтионова; в отношении еще одного, Владимира Щербакова, избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
Вчера, 12:10
Премьер Сербии назвала попыткой переворота прослушку разговоров Вучича
Ранее правоохранительные органы задержали Авидзбу, заявившего о создании политического движения, и доставили его на допрос в службу госбезопасности. Позднее стало известно, что вместе с Авидзбой задержали пять иностранных граждан, а в его доме обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. Против них возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия по предварительному сговору. По этой статье им грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет. По словам адвокатов, с первого дня задержания Авидзба отказался от пищи и воды.
Авидзба с 2014 года участвовал в боевых действиях на востоке Украины. Он создал интернациональный отряд "Пятнашка", став его первым командиром. Воевал за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в районе Дебальцево и в Донецком аэропорту.
В 2020 году Авидзба стал одним из инициаторов январского митинга в Сухуме, после которого президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку. Следующим главой республики стал Аслан Бжания, Авидзбу назначили его помощником по международным связям. Впоследствии он ушел с этой должности "в связи с утратой веры" в работу в команде Бжании.
Сухум - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря 2020, 15:41
В Сухуме раскритиковали слова президента Грузии об "оккупации" Абхазии
 
ДебальцевоАслан БжанияВладимир ЩербаковАбхазияРауль ХаджимбаСухумВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14Коллекторы назвали основные причины неплатежей россиян по кредитам
05:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет весенняя погода
05:06Стали известны последние слова Андрея Миронова перед смертью
04:11В Роспотребнадзоре рассказали о возможной опасности свежей зелени
04:08Израиль отказался признавать применяемую Украиной вакцину
03:23Вильфанд рассказал об аномальных морозах в Европейской России
03:19Врач рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:18Создатели "Спутника V" потребовали извинений от регулятора ЕС
03:11В Генпрокуратуре рассказали, кто чаще всего берет мелкие взятки
03:09В конгрессе США потребовали ввода санкций против "Северного потока — 2"
03:02Приморцы довели до смерти детеныша тюленя
02:54WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
02:41Американцам хотят позволить судиться с другими странами из-за кибератак
02:25СМИ: в ГД предложили наказывать за фейки, вызывающие рост цен на продукты
02:17Эксперт объяснила, чьи фото не следует постить в Instagram
02:09Иммунолог развеял мифы об антителах
01:48В ООН подсчитали, когда сравняется доля женщин и мужчин во главе стран
01:06Вздутие живота оказалось симптомом опасной болезни
00:47Пригожин оценил выдвижение певицы Manizha на Евровидение-2021
00:25Аргентина выдала России колумбийца, обвиняемого в краже драгоценностей
Лента новостейМолния