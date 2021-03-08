Экс-командира донецкого ополчения обвинили в попытке переворота в Абхазии
20:25 08.03.2021 (обновлено: 22:54 08.03.2021)
© Sputnik / Перейти в фотобанкОдин из организаторов протестных акций Ахра Авидзба выступает с заявлением для прессы в Сухуме
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СУХУМ, 8 мар — РИА Новости. Служба госбезопасности Абхазии обвинила бывшего помощника президента и экс-командира донецкого ополчения Ахру Авидзбу, а также пятерых его охранников в намерении участвовать в попытке государственного переворота.
Ранее суд на месяц арестовал Авидзбу и его охранников Галеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Станислава Культа и Андрея Локтионова; в отношении еще одного, Владимира Щербакова, избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
Ранее правоохранительные органы задержали Авидзбу, заявившего о создании политического движения, и доставили его на допрос в службу госбезопасности. Позднее стало известно, что вместе с Авидзбой задержали пять иностранных граждан, а в его доме обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. Против них возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия по предварительному сговору. По этой статье им грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет. По словам адвокатов, с первого дня задержания Авидзба отказался от пищи и воды.
Авидзба с 2014 года участвовал в боевых действиях на востоке Украины. Он создал интернациональный отряд "Пятнашка", став его первым командиром. Воевал за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в районе Дебальцево и в Донецком аэропорту.
В 2020 году Авидзба стал одним из инициаторов январского митинга в Сухуме, после которого президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку. Следующим главой республики стал Аслан Бжания, Авидзбу назначили его помощником по международным связям. Впоследствии он ушел с этой должности "в связи с утратой веры" в работу в команде Бжании.
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