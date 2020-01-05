Иностранное военное присутствие в Ираке

США сохраняют военное присутствие в Ираке с 2003 года, когда они вторглись на территорию страны и свергли правительство Саддама Хусейна по обвинению в хранении оружия массового уничтожения. За прошедшие годы это оружие так и не было найдено в Ираке, что признали и в США.

Одной из самых масштабных операций коалиции в Ираке стало освобождение Мосула. Бои за город продолжались с 24 марта 2016 года по 10 июля 2017 года. Суммарная численность антитеррористических сил достигала 150 тысяч человек. При этом в городе, согласно разным источникам, находилось только несколько тысяч боевиков. Костяк наступавших сил составляли иракская армия и шиитское ополчение. Кроме того, в штурме Мосула участвовали курдские формирования, группировки местных ассирийских христиан и туркменов-суннитов. Пентагон направил в район Мосула части 101-й воздушно-десантной и 1-й пехотной дивизий. 17 ноября 2017 года иракская армия взяла под контроль последний оплот ИГ* в стране - город Рава.