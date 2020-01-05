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Иностранное военное присутствие в Ираке
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РИА Новости

Иностранное военное присутствие в Ираке

19:47 05.01.2020
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© Фото : Spc. Anthony ZaneАмериканские военные покидают авиабазу Али в Ираке
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке
© Фото : Spc. Anthony Zane
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул Махди 5 января рекомендовал парламенту принять решение об окончательном одномоментном выводе иностранных войск из страны.
Ниже приводится справочная информация об иностранном военном присутствии в Ираке.
США сохраняют военное присутствие в Ираке с 2003 года, когда они вторглись на территорию страны и свергли правительство Саддама Хусейна по обвинению в хранении оружия массового уничтожения. За прошедшие годы это оружие так и не было найдено в Ираке, что признали и в США.
В августе 2014 года США и их союзники по антитеррористической коалиции начали в ближневосточном регионе военную операцию "Непоколебимая решимость" (Operation Inherent Resolve). Официальное название было дано только через два месяца после ее начала против террористической организации "Исламское государство"*. В международную коалицию вошли более 60 стран, в том числе, Канада, Бельгия, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Австралия, Саудовская Аравия, Кувейт и другие. Одной из основных боевых задач коалиции было нанесение воздушных ударов по ИГ*. Действия международной коалиции осуществляются без прямой санкции Совета безопасности ООН. При этом в Ираке борьба с терроризмом идет при сотрудничестве с официальным Багдадом, а в Сирии коалиция действует без разрешения официальных властей страны. Российский МИД неоднократно подчеркивал, что это нарушает международное право.
Поскольку воздушные операции не позволили справиться с ИГ*, с 2015 года Пентагон последовательно увеличивал численность сухопутного контингента в Ираке. Из официальных данных следует, что весной 2015 года в республике служили 3,5 тысячи американских военнослужащих, а в сентябре 2017 года - 8,9 тысячи человек. При этом в минобороны США не раскрывали численность спецназа.
Одной из самых масштабных операций коалиции в Ираке стало освобождение Мосула. Бои за город продолжались с 24 марта 2016 года по 10 июля 2017 года. Суммарная численность антитеррористических сил достигала 150 тысяч человек. При этом в городе, согласно разным источникам, находилось только несколько тысяч боевиков. Костяк наступавших сил составляли иракская армия и шиитское ополчение. Кроме того, в штурме Мосула участвовали курдские формирования, группировки местных ассирийских христиан и туркменов-суннитов. Пентагон направил в район Мосула части 101-й воздушно-десантной и 1-й пехотной дивизий. 17 ноября 2017 года иракская армия взяла под контроль последний оплот ИГ* в стране - город Рава.
9 декабря 2017 года Ирак объявил об окончании войны с "Исламским государством"*.
В конце апреля 2018 года коалиция во главе с США по борьбе с группировкой ИГ* заявила о завершении крупных боевых операций против террористов в Ираке. Силы коалиции сосредоточились на "подготовке и развитии самодостаточных возможностей Ирака в области безопасности", было принято решение о начале операции "Облава", которая стартовала 1 мая. Ко второй фазе этой операции США приступили 3 июня.
30 декабря 2019 года в результате ударов США в Ираке 15 человек погибли, 51 пострадал.
31 декабря протестующие в Багдаде подожгли забор посольства США в знак осуждения авиаударов по шиитскому ополчению, один из входов в дипмиссии загорелся. Участники протеста попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде, расположенное в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов шиитской группировки "Каттаиб Хезболла".
2 января 2020 года США провели операцию против командующего спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в районе багдадского аэропорта. Вместе с ним погибли еще десять человек, включая офицеров КСИР и высокопоставленных деятелей шиитского ополчения Ирака. Атака была выполнена с одобрения американского президента Дональда Трампа.
В связи с обострившейся ситуацией в Ираке 3 января ужесточены правила пребывания немецких военнослужащих в Ираке, они не могут покидать расположение части. Армия ФРГ участвует в операциях против ИГ* с территории Иордании и разметила в Ираке около 160 солдат. Около 60 из них дислоцированы на военной базе Таджи к северу от Багдада, где обучаются военнослужащие иракской армии. Еще сто немецких солдат размещены в курдском регионе на севере Ирака.
4 января коалиция США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* сократила масштабы своих операций в Ираке. НАТО приостановила свою миссию по обучению представителей силовых структур в Ираке. Миссия НАТО в Ираке занимается подготовкой представителей силовых структур по просьбе Багдада для предотвращения возвращения в страну боевиков.
Также вооруженные силы Швеции приостановили работу миссии военных инструкторов в Ираке. На американской военной базе недалеко от Багдада находятся 70 шведских солдат и офицеров.
5 января 2020 года исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул Махди рекомендовал парламенту принять решение об окончательном одномоментном выводе иностранных войск из страны.
*Запрещенная в России террористическая организация
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