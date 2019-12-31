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https://ria.ru/20191231/1563046258.html
Протестующие в Багдаде подожгли вход в посольство США в Ираке
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РИА Новости

Протестующие в Багдаде подожгли вход в посольство США в Ираке

13:30 31.12.2019 (обновлено: 20:32 31.12.2019)
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© REUTERS / Thaier al-SudaniПротестующие подожгли стену посольства США в Багдаде в знак осуждения авиаударов США в Ираке. 31 декабря 2019
Протестующие подожгли стену посольства США в Багдаде в знак осуждения авиаударов США в Ираке. 31 декабря 2019
© REUTERS / Thaier al-Sudani
Протестующие подожгли стену посольства США в Багдаде в знак осуждения авиаударов США в Ираке. 31 декабря 2019
БАГДАД, 31 дек - РИА Новости. Протестующие в Багдаде подожгли забор посольства США в знак осуждения авиаударов по шиитскому ополчению, горит один из входов в дипмиссии, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал о том, что протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде, расположенное в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов шиитской группировки "Каттаиб Хезболла".
Пентагон
30 декабря 2019, 19:24
МИД Сирии осудил авиаудары США по объектам в Ираке
Дипломатический персонал посольства США, в том числе и сам посол, были заранее эвакуированы из здания дипмисии и уже покинули Ирак.
Стена посольства США охвачена огнем, рядом находятся молодые люди, выкрикивающие антиамериканские лозунги и бросающие камни в сторону дипломатического комплекса. На территории вокруг посольства собрались тысячи членов различных группировок, входящих в шиитское ополчение "аль-Хашд аш-Шааби".
Ранее США нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах".
Солдаты армии США во время обеда в Мосуле, Ирак
30 декабря 2019, 04:51
В Ираке призвали к выводу иностранных сил из страны после ударов США
Совет по вопросам национальной безопасности Ирака осудил нанесение ударов по пяти объектам на территории страны.
Правительство Ирака также не исключило изменения принципов сотрудничества с коалицией в условиях, когда американский контингент основывается в своих действиях "на собственных выводах и политических приоритетах, а не на приоритетах правительства и народа Ирака".
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Багдад (город)ИракХезболлаСШАВ мире
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Все янки поедут в Японию, там они десятилетиями насилуют и убивают местных жителей - а в ответ им предоставляют дефицитную территорию для размещения все большего количества амерских военных баз!)
31 декабря 2019, 13:48
Дмитрий
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У ковбоев проблемы..
31 декабря 2019, 13:37
Андрей Дашков
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