Протестующие в Багдаде подожгли вход в посольство США в Ираке

Протестующие подожгли стену посольства США в Багдаде в знак осуждения авиаударов США в Ираке. 31 декабря 2019

Протестующие подожгли стену посольства США в Багдаде в знак осуждения авиаударов США в Ираке. 31 декабря 2019

БАГДАД, 31 дек - РИА Новости. Протестующие в Протестующие в Багдаде подожгли забор посольства США в знак осуждения авиаударов по шиитскому ополчению, горит один из входов в дипмиссии, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее телеканал " Аль-Арабия " сообщал о том, что протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде, расположенное в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов шиитской группировки "Каттаиб Хезболла".

Дипломатический персонал посольства США, в том числе и сам посол, были заранее эвакуированы из здания дипмисии и уже покинули Ирак

Стена посольства США охвачена огнем, рядом находятся молодые люди, выкрикивающие антиамериканские лозунги и бросающие камни в сторону дипломатического комплекса. На территории вокруг посольства собрались тысячи членов различных группировок, входящих в шиитское ополчение "аль-Хашд аш-Шааби".

Ранее США нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах".

Совет по вопросам национальной безопасности Ирака осудил нанесение ударов по пяти объектам на территории страны.