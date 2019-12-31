Протестующие в Багдаде подожгли вход в посольство США в Ираке

БАГДАД, 31 дек - РИА Новости. Протестующие в Багдаде подожгли забор посольства США в знак осуждения авиаударов по шиитскому ополчению, горит один из входов в дипмиссии, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал о том, что протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде, расположенное в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов шиитской группировки "Каттаиб Хезболла".
30 декабря 2019, 19:24МИД Сирии осудил авиаудары США по объектам в Ираке
Дипломатический персонал посольства США, в том числе и сам посол, были заранее эвакуированы из здания дипмисии и уже покинули Ирак.
Стена посольства США охвачена огнем, рядом находятся молодые люди, выкрикивающие антиамериканские лозунги и бросающие камни в сторону дипломатического комплекса. На территории вокруг посольства собрались тысячи членов различных группировок, входящих в шиитское ополчение "аль-Хашд аш-Шааби".
Ранее США нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах".
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Совет по вопросам национальной безопасности Ирака осудил нанесение ударов по пяти объектам на территории страны.
Правительство Ирака также не исключило изменения принципов сотрудничества с коалицией в условиях, когда американский контингент основывается в своих действиях "на собственных выводах и политических приоритетах, а не на приоритетах правительства и народа Ирака".