Иракское ополчение заявило о гибели 19 человек при ударах США

Разрушенное строение на границе Ирака и Сирии.. Архивное фото

Разрушенное строение на границе Ирака и Сирии.

© Sputnik / Сара Нуреддин Разрушенное строение на границе Ирака и Сирии.

БАГДАД, 30 дек — РИА Новости. В результате ударов США в В результате ударов США в Ираке погибли по меньшей 19 человек, 35 получили ранения, сообщает шиитское народное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби"

В заявлении уточняется, что были атакованы позиции 35-й и 36-й бригад.

Ранее командование "Аль-Хашд аш-Шааби" заявило, что десятки бойцов движения погибли и еще десятки получили ранения при обстреле беспилотниками США баз военного формирования.

Позже помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что Соединенные Штаты нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболла" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлы" по иракским базам".

В Пентагоне отметили, что удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки проводить "атаки в будущем" против сил коалиции.