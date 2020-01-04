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НАТО приостановила обучение силовиков в Ираке после убийства Сулеймани
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РИА Новости

НАТО приостановила обучение силовиков в Ираке после убийства Сулеймани

15:48 04.01.2020
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© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin TabatabaeeДемонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. НАТО приостановила свою миссию по обучению представителей силовых структур в Ираке после гибели иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил исполняющий обязанности представителя альянса Дилан Уайт.
"Миссия НАТО продолжится, но тренировочная деятельность пока приостановлена", - приводит агентство Франс Пресс слова Уайта.
Представитель НАТО также сообщил, что генсек альянса Йенс Столтенберг, "учитывая последние события", провел телефонный разговор с министром обороны США Марком Эспером.
Миссия НАТО в Ираке занимается подготовкой представителей силовых структур по просьбе Багдада для предотвращения возвращения в страну боевиков.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.
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