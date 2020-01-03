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Правила пребывания немецких военных в Ираке ужесточили
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РИА Новости

Правила пребывания немецких военных в Ираке ужесточили

14:51 03.01.2020
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© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 янв - РИА Новости. Правила пребывания немецких военнослужащих в Ираке ужесточены, они не могут покидать расположение части, заявила на брифинге в Берлине представитель ведомства.
"Есть изменения в ситуации для солдат в Таджи и Багдаде, они не могут передвигаться за пределами воинских расположений. Это изменение", - заявила она.
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Армия ФРГ участвует в операциях против ИГ* с территории Иордании и разметила в Ираке около 160 солдат. Около 60 из них дислоцированы на военной базе Таджи к северу от Багдада, где обучаются военнослужащие иракской армии. Еще сто немецких солдат размещены в курдском регионе на севере Ирака.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. По заявлению посла Ирана в Ираке Ираджа Масджиди, в результате ударов близ Багдада всего погибли 12 человек. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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