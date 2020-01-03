Правила пребывания немецких военных в Ираке ужесточили

"Есть изменения в ситуации для солдат в Таджи и Багдаде, они не могут передвигаться за пределами воинских расположений. Это изменение", - заявила она.

Армия ФРГ участвует в операциях против ИГ* с территории Иордании и разметила в Ираке около 160 солдат. Около 60 из них дислоцированы на военной базе Таджи к северу от Багдада, где обучаются военнослужащие иракской армии. Еще сто немецких солдат размещены в курдском регионе на севере Ирака.