Правила пребывания немецких военных в Ираке ужесточили

БЕРЛИН, 3 янв - РИА Новости. Правила пребывания немецких военнослужащих в Ираке ужесточены, они не могут покидать расположение части, заявила на брифинге в Берлине представитель ведомства.
"Есть изменения в ситуации для солдат в Таджи и Багдаде, они не могут передвигаться за пределами воинских расположений. Это изменение", - заявила она.
Армия ФРГ участвует в операциях против ИГ* с территории Иордании и разметила в Ираке около 160 солдат. Около 60 из них дислоцированы на военной базе Таджи к северу от Багдада, где обучаются военнослужащие иракской армии. Еще сто немецких солдат размещены в курдском регионе на севере Ирака.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. По заявлению посла Ирана в Ираке Ираджа Масджиди, в результате ударов близ Багдада всего погибли 12 человек. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
* Запрещенная в России террористическая группировка.