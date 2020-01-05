Премьер Ирака предложил вывести иностранные войска из страны

Он добавил, что существует два варианта развития событий: одномоментный окончательный вывод всех иностранных военных или же постепенный с сохранением за ними определенных функций.

"Как премьер-министр и верховный главнокомандующий я рекомендую первый вариант. Несмотря на те внешние и внутренние трудности, с которыми мы можем столкнуться, этот вариант принципиально лучше для Ирака… Это поможет переформатировать отношения с США и другими государствами, поддерживать дружественные отношения на основе уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела", - сказал Абдель Махди.