Коалиция США сократила масштабы своих операций в Ираке, сообщили СМИ

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Коалиция США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* сократила масштабы своих операций в Ираке, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновника США.
"Наша первоочередная задача - защита личного состава коалиции", - заявил чиновник США, отметив, что возглавляемая США коалиция "ограничила" проведение операций.
По словам чиновника, это, тем не менее, не означает приостановки операций.
"Мы усилили меры безопасности и обороны на иракских базах, где размещены войска коалиции", - уточнил он.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
* Террористическая организация, запрещена в России