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Швеция приостановила миссию военных инструкторов в Ираке
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РИА Новости

Швеция приостановила миссию военных инструкторов в Ираке

14:36 04.01.2020
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© AP Photo / Tim FrecciaШведские спецназовцы
Шведские спецназовцы
© AP Photo / Tim Freccia
Шведские спецназовцы. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 4 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Швеции приостановили работу миссии военных инструкторов в Ираке после гибели иранского генерала Касима Сулеймани, сообщает издание Expressen со ссылкой на представителя ВС.
"Мы внимательно следим за развитием ситуации и адаптируемся к обстоятельствам. Ситуация там сейчас достаточно напряженная. Всегда существует высокий риск при таких операциях, хотя наш персонал хорошо подготовлен. Но в настоящее время мы приостановили работу, потому что безопасность нашего персонала важнее всего", - заявила представитель министерства обороны Швеции Кристина Сван.
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В настоящее время на американской военной базе недалеко от Багдада находятся 70 шведских солдат и офицеров. Сван отметила, что речи об отзыве военнослужащих пока не идет, но и не исключила этого в будущем.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сулеймани. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
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