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РИА Новости

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2019 году

23:11 03.12.2019
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© Фото : СК РФ по Саратовской областиОбрушенный дом в результате взрыва бытового газа в поселке Пробуждение города Энгельса
Обрушенный дом в результате взрыва бытового газа в поселке Пробуждение города Энгельса
© Фото : СК РФ по Саратовской области
3 декабря вечером в поселке Яковлево Белгородской области в четырехэтажном многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадали пять человек. Произошло обрушение стены дома с четвертого по первый этажи.
19 ноября утром в поселке Пробуждение города Энгельса произошел взрыв бытового газа, когда семья из четырех человек, включая полуторагодовалого ребенка, вернулась из гостей и включила в коридоре свет. Взрыв привел к обрушению жилого одноэтажного дома. Пострадали четыре человека, впоследствии один из них скончался.
В ночь на 15 сентября в многоквартирном доме в Ангарске произошел взрыв бытового газа. Пострадали 12 человек, в том числе шестеро детей. Госпитализировали восьмерых, один из них владелец квартиры, в которой взорвался газ, скончался в реанимации.
31 июля в доме в поселке Боровского Тюменской области произошел хлопок бытового газа, в результате которого был разрушен дом и начался пожар. После тушения огня были обнаружены тела двух погибших – 10-летнего ребенка и 58 –летнего мужчины.
25 июля в поселке Рахья Всеволожского района Ленинградской области хлопок газовоздушной смеси привел к частичному обрушению стены многоквартирного жилого дома с балконом. В результате инцидента пострадал один человек. 15 человек были эвакуированы. Причиной стала утечка газа.
28 июня произошел взрыв газа в Коврове. В полицию обратилась женщина, сообщив, что ее сын хулиганит в нетрезвом состоянии и выгнал ее из дома. Она рассказала, что не может выключить газовую колонку, и просила спасти мужа-инвалида, который остался в квартире. Сотрудники МВД по Коврову пытались уладить ситуацию, но им этого не удалось. Во время вскрытия входной двери раздался хлопок. Погиб глава семьи, 70-летний инвалид, еще 11 человек пострадали.
10 июня вечером в квартире на четвертом этаже пятиэтажной секции многоуровневого жилого дома в Нижнем Тагиле произошел хлопок бытового газа, затем возник пожар. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Врезультате ЧП пострадали три человека - мужчина и две женщины. Впоследствии мужчина скончался.
2 июня произошел взрыв газа в многоквартирном доме в Муроме. Пострадали четыре человека – одному из них помощь оказали на месте. Медики госпитализировали 25-летнего мужчину, а также двух девочек четырех и шести лет.
В ночь на 12 мая в 16-квартирном двухэтажном доме в поселке Чистоозерный Ростовской области произошел хлопок бытового газа. Погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали. Семь квартир получили повреждения.
27 апреля при хлопке бытового газа в частном жилом доме в дагестанском Хасавюрте пострадали шесть человек, в том числе трое детей и две беременные женщины. Пятеро пострадавших были доставлены на реанимобиле в ожоговый центр в Махачкалу.
18 февраля в Ингушетии на улице Тумгоева в Назрани в частном доме произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали трое детей в возрасте от двух до 13 лет и две попавшие в тяжелом состоянии в реанимацию женщины, 34 и 55 лет. Впоследствии трое из них, в том числе двое детей скончались.
14 февраля вечером в микрорайоне Покровка в Красноярске в результате взрыва бытового газа в частном трехэтажном жилом коттедже произошло частичное обрушение здания, были разрушены шесть квартир и десять частично пострадали. Два человека погибли. Из дома были эвакуированы 18 человек, из них двое детей.
14 января в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа в многоэтажном доме, частично обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Спасены были семь человек, пятеро погибли. У здания частично обрушились восьмой и девятый этажи.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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