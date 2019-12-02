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РИА Новости

Трубопровод "Сила Сибири"

03:25 02.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири"
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Сила Сибири" – магистральный газопровод для транспортировки газа из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай ("восточный" маршрут). Его трасса проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.
Газопровод "Сила Сибири" является одним из объектов государственной "Программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР" (Восточная газовая программа), утвержденной в сентябре 2007 года приказом министерства промышленности и энергетики РФ. Координировать деятельность по реализации программы правительство России поручило ПАО "Газпром".
В конце октября 2012 года состоялась встреча президента РФ с главой "Газпрома", на которой была дана отмашка для начала работ по строительству магистрального газопровода от Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии до Владивостока. По результатам проведенного конкурса в декабре того же года проектируемый газопровод был назван "Сила Сибири".
В марте 2013 года между "Газпромом" и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC) был подписан меморандум о взаимопонимании по проекту поставок газа в Китай по восточному маршруту, которые планировалось осуществлять по отводу от газопровода "Сила Сибири". В мае 2014 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Китай, проект газопровода был лично согласован руководителями двух стран. Тогда же "Газпром" и CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Он был заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири".
Через несколько дней после этого председатель правления "Газпрома" подписал приказ о начале практической реализации инвестиционных проектов холдинга для поставки газа в Китай, чтобы в соответствии с контрактом начать в 2019 году прямые поставки "голубого топлива" в эту страну. Одним из таких проектов являлось строительство первой нитки газопровода "Сила Сибири".
В сентябре 2014 года "Газпром" приступил к строительству первого участка газопровода – от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем) – протяженностью около 2,2 тысячи километров.
В сентябре 2016 года "Газпром" и CNPC подписали контракт на строительство подводного перехода трансграничного участка "Силы Сибири" через реку Амур. Сооружение перехода с китайской стороны началось в апреле 2017 года, а в мае был открыт временный двусторонний пункт пропуска через российско-китайскую границу для организации доступа и беспрепятственной работы строительной техники и персонала в пограничной зоне. В марте 2019 года подводный трансграничный переход газопровода "Сила Сибири" через реку Амур был готов.
К этому времени "Газпром" завершил основной объем строительства участка газопровода от Чаяндинского месторождения в Якутии до российско-китайской границы. Его длина составила более 2,2 тысячи километров, диаметр газопровода – 1420 миллиметров.
Трасса газопровода проходит в экстремальных природно-климатических условиях, преодолевает заболоченные, горные и сейсмоактивные территории, участки с вечномерзлыми и скальными грунтами. Абсолютные минимальные температуры воздуха на территории прохождения "Силы Сибири" составляют от минус 62°С в Республике Саха (Якутия) до минус 41°С на территории Амурской области.
Для минимизации воздействия на окружающую среду маршрут газопровода был проложен преимущественно по участкам редколесья и старых гарей – лесным территориям с деревьями, погибшими от пожара. Также при строительстве использовались быстроразвертываемые самоходные мостовые переходы. В числе их преимуществ – устройство перехода через реку, ручей, овраг без промежуточной опоры, что имеет важное значение для сохранения экосистемы.
При строительстве "Силы Сибири" были применены современные, высоконадежные, энергоэффективные технологии и оборудование. В частности, использовались стальные трубы российского производства, имеющие внутреннее гладкостное покрытие, которое за счет уменьшения шероховатости трубы снижает трение, а, следовательно, и затраты энергии на транспортировку газа. Внешняя изоляция труб выполнена из инновационных отечественных нанокомпозиционных материалов, обеспечивающих высокую коррозионную стойкость газопровода. Для пересечения активных тектонических разломов использовались трубы с повышенной деформационной способностью, а также специальные технические решения по их укладке.
23 июля 2019 года в районе китайского города Хэйхэ газопровод "Сила Сибири" состыковали с участком восточной ветки газопровода в Китае. Китайский участок газотранспортной ветки начинается в Хэйхэ и заканчивается в Шанхае. Его строительство началось в июне 2015 года, а полное введение в эксплуатацию запланировано на 2024 год. Общая протяженность китайского участка газотранспортной ветки составит 3371 километр.
В середине августа 2019 года "Газпром" подключил Чаяндинское месторождение в Якутии к газопроводу "Сила Сибири". В конце августа началось наполнение газопровода природным газом, которое завершилось в конце октября. Топливо с Чаяндинского месторождения в Якутии было доведено до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Линейную часть газопровода подготовили к началу поставок российского газа в Китай. К этому времени в Китае построили пограничную компрессорную станцию для приема газа с российского газопровода "Сила Сибири".
На 2 декабря 2019 года запланировано проведение телемоста президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, во время которого будет дан старт открытию газопровода "Сила Сибири". По нему начнутся поставки газа в Китай. Первые полгода они будут идти в режиме пусконаладки оборудования, без гарантированных объемов поставок газа.
Кроме экспорта газа в Китай, газопровод "Сила Сибири" будет способствовать социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Он создаст условия для газоснабжения и газификации российских регионов, развития современных газоперерабатывающих и газохимических производств.
Строительство газопровода "Сила Сибири" оценивается в 1,1 триллиона рублей.
В дальнейшем "Газпром" планирует соединить газопровод "Сила Сибири" с Ковыктинским месторождением в Иркутской области. Участок от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского имеет длину около 800 километров. Тогда протяженность газопровода составит около 3000 километров.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Сила Сибири (газопровод)РоссияСправки
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