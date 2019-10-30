Завершено заполнение газопровода "Сила Сибири"

МОСКВА, 30 окт - Проект "Россия-Китай: главное". "Газпром" заполнил газопровод "Сила Сибири", сообщили в пресс-службе компании. "Газпром" заполнил газопровод "Сила Сибири", сообщили в пресс-службе компании.

Топливо с Чаяндинского месторождения в Якутии доведено до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Линейная часть газопровода подготовлена к началу поставок российского газа в Китай.

В "Газпроме" сообщили, что на следующем этапе газом будет заполнен трансграничный переход через реку Амур.