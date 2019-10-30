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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Завершено заполнение газопровода "Сила Сибири"

14:26 30.10.2019
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© Фото : ПАО "Газпром"Сварка стыка газопровода "Сила Сибири"
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
© Фото : ПАО "Газпром"
МОСКВА, 30 окт - Проект "Россия-Китай: главное". "Газпром" заполнил газопровод "Сила Сибири", сообщили в пресс-службе компании.
Топливо с Чаяндинского месторождения в Якутии доведено до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Линейная часть газопровода подготовлена к началу поставок российского газа в Китай.
В "Газпроме" сообщили, что на следующем этапе газом будет заполнен трансграничный переход через реку Амур.
Начало поставок российского года в Китай по "Силе Сибири" назначено на 1 декабря 2019 года.
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Россия-Китай: ГлавноеЭкономика
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