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РИА Новости

Козак: газопровод "Сила Сибири" полгода будет работать в режиме наладки

13:50 06.09.2019
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© Фото : ПАО "Газпром"Сварка стыка газопровода "Сила Сибири"
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
© Фото : ПАО "Газпром"
Сварка стыка газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
ПЕКИН, 6 сен - РИА Новости/Прайм. Поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" начнутся по плану - 1 декабря, но полгода будут идти в режиме пусконаладки, без гарантированных объемов, сообщил журналистам курирующий ТЭК вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам заседания российско-китайской межправкомиссии по энергетике.
"С 1 декабря действительно... в строгом соответствии с договором купли-продажи газа по этому маршруту начнутся поставки газа, но в первые полгода, в течение шести месяцев, как прописано в договоре купли-продажи, в режиме пусконаладки оборудования", - сказал Козак.
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"Поднимаются, конечно, вопросы, чтобы это были гарантированные объемы, ежесуточные объемы поставляемого газа. Но это невозможно. И не требуется в соответствии с договором, и невозможно объективно по технологическим причинам, потому что ничего гарантировать в режиме пусконаладки невозможно", - добавил вице-премьер.
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". "Газпром" планирует начать поставки газа в Китай по "Силе Сибири" с 1 декабря 2019 года.
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