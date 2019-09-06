Козак: газопровод "Сила Сибири" полгода будет работать в режиме наладки

ПЕКИН, 6 сен - РИА Новости/Прайм. Поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" начнутся по плану - 1 декабря, но полгода будут идти в режиме пусконаладки, без гарантированных объемов, сообщил журналистам курирующий ТЭК вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам заседания российско-китайской межправкомиссии по энергетике.

"С 1 декабря действительно... в строгом соответствии с договором купли-продажи газа по этому маршруту начнутся поставки газа, но в первые полгода, в течение шести месяцев, как прописано в договоре купли-продажи, в режиме пусконаладки оборудования", - сказал Козак.

"Поднимаются, конечно, вопросы, чтобы это были гарантированные объемы, ежесуточные объемы поставляемого газа. Но это невозможно. И не требуется в соответствии с договором, и невозможно объективно по технологическим причинам, потому что ничего гарантировать в режиме пусконаладки невозможно", - добавил вице-премьер.