Китай подтвердил торжественный запуск "Силы Сибири" в декабре

"Поставки газа по восточному маршруту газопровода "Сила Сибири" - проект, который был лично согласован руководителями двух стран. Это стратегический проект российско-китайского сотрудничества в энергетической сфере. Он имеет крайне важное значение для углубления всестороннего сотрудничества. Благодаря усилиям двух стран, ожидается, что ввод в эксплуатацию проекта и подачи газа состоится в декабре. В связи с этим пройдет торжественная церемония, посвященная завершению строительства проекта", - заявил на брифинге Гэн Шуан.