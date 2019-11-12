Китай подтвердил торжественный запуск "Силы Сибири" в декабре

ПЕКИН, 12 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подтвердил, что торжественная церемония запуска газопровода "Сила Сибири" состоится в декабре.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в декабре в режиме телемоста дадут старт поставкам газа в Китай по восточному маршруту.
"Поставки газа по восточному маршруту газопровода "Сила Сибири" - проект, который был лично согласован руководителями двух стран. Это стратегический проект российско-китайского сотрудничества в энергетической сфере. Он имеет крайне важное значение для углубления всестороннего сотрудничества. Благодаря усилиям двух стран, ожидается, что ввод в эксплуатацию проекта и подачи газа состоится в декабре. В связи с этим пройдет торжественная церемония, посвященная завершению строительства проекта", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Он добавил, что подробности будут обнародованы позднее.
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". В конце октября "Газпром" завершил заполнение "Силы Сибири" газом. Таким образом, линейная часть трубопровода подготовлена к началу поставок российского газа в Китай. "Газпром" планирует начать их в декабре.
30 октября, 14:26Россия-Китай: ГлавноеЗавершено заполнение газопровода "Сила Сибири"