"Газпром" начал наполнение газопровода "Сила Сибири"

"Наш форум проходит в преддверии запуска магистрального газопровода "Сила Сибири". Старт его строительства ровно пять лет назад дал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. И сегодня я могу сказать, что буквально вчера началось уже наполнение газопровода "Сила Сибири" газом. С первого декабря этого года, мы уверены, грандиозный трубопроводный проект заработает, что станет достижением всей нашей великой страны", - сказал Николаев.