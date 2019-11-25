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РИА Новости

Глава МИД КНР назвал "Силу Сибири" новым стимулом кооперации с Россией

19:13 25.11.2019
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© Фото : ПАО "Газпром"Сварка стыка газопровода "Сила Сибири"
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
© Фото : ПАО "Газпром"
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Запуск газопровода "Сила Сибири" станет новым стимулом для практической кооперации Китая и России, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.
"Действительно, в начале декабря будет сдан в эксплуатацию китайско-российский газопровод по восточному маршруту, и начнется поставка российского газа в Китай. Это станет новым стимулом для китайско-российской практической кооперации", - сказал дипломат журналистам.
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Газпром активизирует геологоразведку для новых поставок газа в Китай
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, предположительно, 2 декабря проведут телемост, дав старт открытию газопровода "Сила Сибири", заявил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". В конце октября "Газпром" завершил заполнение "Силы Сибири" газом. Таким образом, линейная часть трубопровода подготовлена к началу поставок российского газа в Китай. "Газпром" планирует начать их в декабре.
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Разворот на ВостокСила Сибири (газопровод)ГазпромМИД КНРВладимир ПутинКитайРоссияЭкономика
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