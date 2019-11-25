Глава МИД КНР назвал "Силу Сибири" новым стимулом кооперации с Россией

"Действительно, в начале декабря будет сдан в эксплуатацию китайско-российский газопровод по восточному маршруту, и начнется поставка российского газа в Китай. Это станет новым стимулом для китайско-российской практической кооперации", - сказал дипломат журналистам.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". В конце октября "Газпром" завершил заполнение "Силы Сибири" газом. Таким образом, линейная часть трубопровода подготовлена к началу поставок российского газа в Китай. "Газпром" планирует начать их в декабре.