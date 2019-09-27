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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Китае достроили компрессорную станцию для приема газа "Силы Сибири"

15:25 27.09.2019
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© Фото : ПАО "Газпром"Сварка стыка газопровода "Сила Сибири"
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
© Фото : ПАО "Газпром"
МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Китай завершил строительство пограничной компрессорной станции N0 для приема газа с российского газопровода "Сила Сибири".
Поставки "голубого топлива" по газопроводу "Сила Сибири" в КНР стартуют 1 декабря. По нему в КНР будет экспортироваться 38 миллиардов кубометров природного газа в течение 30 лет.
Общая протяженность китайского участка газотранспортной ветки составит 3371 километр, она берет свое начало в Хэйхэ и заканчивается в Шанхае. Строительство китайского участка газопровода началось в июне 2015 года, его полное введение в эксплуатацию запланировано на 2024 год.
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Россия-Китай: ГлавноеСила Сибири (газопровод)КитайЭкономика
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