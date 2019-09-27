В Китае достроили компрессорную станцию для приема газа "Силы Сибири"

Поставки "голубого топлива" по газопроводу "Сила Сибири" в КНР стартуют 1 декабря. По нему в КНР будет экспортироваться 38 миллиардов кубометров природного газа в течение 30 лет.

Общая протяженность китайского участка газотранспортной ветки составит 3371 километр, она берет свое начало в Хэйхэ и заканчивается в Шанхае. Строительство китайского участка газопровода началось в июне 2015 года, его полное введение в эксплуатацию запланировано на 2024 год.