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РИА Новости

"Газпром" подключил Чаяндинское месторождение к газопроводу "Сила Сибири"

17:19 14.08.2019
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© Фото : ПАО "Газпром"Газопровод "Сила Сибири"
Газопровод Сила Сибири
© Фото : ПАО "Газпром"
Газопровод "Сила Сибири". Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Газпром" подключил Чаяндинское месторождение в Якутии к газопроводу "Сила Сибири", сообщает оператор разработки месторождения "Газпром добыча Ноябрьск".
"В настоящее время завершены работы по подключению Чаяндинского месторождения к газопроводу "Сила Сибири" — полностью готов трубопровод-подключение, соединяющий добычную и газотранспортную инфраструктуру", - говорится в сообщении.
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Оператор сообщает, что на Чаяндинском месторождении ведется активная подготовка к заполнению газом "Силы Сибири" в рамках проекта по организации поставок этого ресурса в Китай по "восточному" маршруту.
Отмечается, что в июле началась подача газа на установку комплексной подготовки газа №3 для проведения пусконаладочных работ под нагрузкой. С УКПГ-3 будет обеспечена подача газа в газопровод "Сила Сибири".
В мае "Газпром добыча Ноябрьск" сообщал, что в июле начнет добычу газа на Чаяндинском месторождении, а в августе приступит к заполнению им газопровода "Сила Сибири".
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Сила Сибири (газопровод)ГазпромКитайРоссияЭкономика
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