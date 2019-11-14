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РИА Новости

Межгосударственные отношения России и Бразилии

02:30 14.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время встречи лидеров БРИКС в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время встречи лидеров БРИКС в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Дипломатические отношения между Россией и Бразилией были впервые установлены 3 октября 1828 года. Впоследствии они несколько раз прерывались: в 1917 году после Октябрьской революции (восстановлены в 1945 году) и в 1947 году из-за установления в Бразилии военной диктатуры (восстановлены в 1961 году). Позже бразильцы одни из первых признали Российскую Федерацию в качестве государства-преемника СССР (26 декабря 1991 года).
В июне 2000 года подписан базовый Договор о партнерских отношениях между Россией и Бразилией. В ноябре 2004 года состоялся визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Бразилию – первый в истории двусторонних отношений визит в эту страну главы российского государства.
В последние годы российско-бразильские отношения характеризуются устойчивой позитивной динамикой. Состоялись официальные визиты президента России в Бразилию (ноябрь 2004 года, ноябрь 2008 года, июль 2014 года) и президента Бразилии в Россию (январь 2002 года, октябрь 2005 года, май 2010 года, декабрь 2012 года, июнь 2017 года).
Кроме того, президенты России и Бразилии неоднократно встречались "на полях" различных саммитов и конференций.
28 июня 2019 года президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару пообщались "на полях" саммита "Большой двадцатки" в ходе встречи лидеров стран БРИКС. Это была первая встреча лидеров двух стран.
В июле 2019 года Бразилию посетил министр иностранных дел России. Сергей Лавров принял участие в заседании министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. "На полях" совещания состоялась также встреча Сергея Лаврова с министром иностранных дел Бразилии Эрнесто Араужо.
В январе 2019 года Бразилию с визитом посетил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он принял участие в церемонии инаугурации президента Бразилии Жаира Болсонару. Состоялась беседа Вячеслава Володина с бразильским лидером. Володин также встретился со спикером нижней палаты парламента Бразилии Родриго Майя.
В мае 2019 года состоялся визит в Бразилию первого заместителя председателя Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Сергея Кисляка.
В законодательных органах двух государств действуют группы дружбы Россия – Бразилия и Бразилия – Россия.
Ключевую роль в формировании двусторонней повестки дня призвана играть Комиссия высокого уровня по сотрудничеству, ее седьмое заседание прошло в сентябре 2015 года в Москве.
Действует механизм консультаций по вопросам безопасности. В октябре 2019 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетил Бразилию для участия во встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Состоялась двусторонняя встреча Сергея Патрушева с главой кабинета институциональной безопасности Бразилии Аугусто Элено. Патрушев также был принят президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
Осуществляется сотрудничество по линии министерств и ведомств двух стран.
Бразилия – ведущий торговый партнер России в Латинской Америке.
По данным ФТС РФ, в 2018 году товарооборот России и Бразилии составил 5,054 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 2,584 миллиарда долларов и импорт – 2,47 миллиарда долларов.
За январь-сентябрь 2019 года оборот внешней торговли России и Бразилии составил 3,402 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта – 1,824 миллиарда долларов и импорта – 1,577 миллиарда долларов.
Основу российского экспорта составляют продукция химической промышленности и минеральные продукты.
Импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности и др.
В августе 2019 года стало известно, что Бразилия открыла рынок для российской говядины и продуктов из нее. Обсуждаются поставки мяса птицы из России на бразильский рынок.
В целях развития инвестиционного сотрудничества 11 ноября 2019 года в Бразилии прошел инвестиционный форум двух стран. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, объем российских инвестиций в Бразилию оцениваются примерно в 1,5 миллиарда долларов. Большая их часть сосредоточена в таких секторах, как разведка и добыча углеводородов, электроэнергия, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, а также портовая инфраструктура.
Осуществляется взаимодействие в области освоения космоса. Функционируют четыре беззапросные измерительные станции системы ГЛОНАСС в различных городах Бразилии, введен в эксплуатацию оптико-электронный комплекс по обнаружению космического мусора. Достигнута договоренность о размещении на территории Бразилии двух дополнительных наземных беззапросных станций ГЛОНАСС.
Дочерние компании Госкорпорации "Росатом" осуществляли поставки в Бразилию уранового продукта и закиси-окиси урана в соответствии с выигранными тендерами в 2017 и 2018 годах. Реализуется крупный контракт по поставке линейки изотопов в эту страну для медицинских целей.
"Росатом" обсуждает с Бразилией проект плавучей АЭС малой мощности. Компания также готова рассмотреть при определенных условиях участие в достройке блока №3 бразильской АЭС "Ангра". Работы по сооружению энергоблока №3 АЭС "Ангра" начались в Бразилии в 1984 году, но станция в силу ряда причин до сих пор не достроена.
Осуществляется военно-техническое сотрудничество. В марте 2019 года холдинг "Вертолеты России" открыл в бразильском городе Белу-Оризонти сервисный центр по ремонту и обслуживанию вертолетов Ми-35М.
В предыдущие годы Россия поставила в Бразилию 12 российских ударных вертолетов Ми-35.
Развиваются культурные связи между странами. Укреплению традиций культурного сотрудничества способствует растущее число артистических коллективов, выезжающих на гастроли в Латинскую Америку, организация там художественных выставок, недель российского кино, дней российской культуры.
Знаковый совместный проект в этой области – первая и единственная зарубежная Школа Большого театра, действующая с 2000 года в городе Жоинвиле.
В Москве в 2013 году открылся Бразильский культурный центр, где также регулярно проводятся лекции, концерты, семинары и другие мероприятия.
В рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Россию посетило 35 тысяч бразильских болельщиков (Бразилия оказалась в числе лидеров по количеству туристов за этот период).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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